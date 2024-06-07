修法為救國團解套案退回程委會 綠：國民黨自知理虧

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（中央社記者林敬殷、王揚宇、郭建伸台北7日電）國民黨立委提出為救國團解套的政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例修正草案，立法院會今天在國民黨立委未提異議下，被民進黨立法院黨團提案反對交付委員會退回程序委員會。民進黨團幹事長吳思瑤說，國民黨在民意壓力下，自知理虧，只能低頭。

國民黨立委游灝、馬文君、徐巧芯等人提出政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例第4條及第34條修正草案，在6月4日立法院程序委員會排入今天院會報告事項議程。不過，今天院會被民進黨團成功封殺，退回程序委員會。

民進黨立法院黨團總召柯建銘說，今天很特殊，因為報告事項第8案，關於不當黨產救國團的問題，民進黨團發布甲動，將此案退回程序委員會。

柯建銘表示，從這個現象來看，國民黨不見了、台灣民眾黨立法院黨團總召黃國昌也不見了，現在護航不當黨產、護航救國團就會變成罷免標的，因此現在是大逃亡、起義來歸的時機，而「最好的途徑就是需要6勇士（覆議案通過應有全體立委過半席次，51席的民進黨需要6席支持才能通過）」。

吳思瑤指出，國民黨附隨組織救國團被法院判決應繳還國家的不當得利，國民黨欲藉不當黨產修正草案，替救國團鬆綁解套，讓救國團依舊可以不當得利，這樣不公不義的提案，絕對不能借屍還魂、重蹈覆徹。

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吳思瑤說，民進黨團今天甲級動員，沒想到國民黨團今天沒有動員，在場也沒有國民黨立委表示異議，成功被退回程序委員會，國民黨想要護航救國團的政治操作及政治目的無法遂行，而且國民黨自已沒有辦法面對一個違背社會民意的提案，國民黨自知理虧，這樣的提案不敢來挺。

吳思瑤表示，看到社會公民的力量無比強大，國民黨一再提出很多沒有社會正當性，違反主流民意的議案，現在基於民意的壓力，只能低頭。（編輯：蘇志宗）1130607