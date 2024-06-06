傅崐萁說明花東交通3案 柯建銘質疑要引進中資

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（中央社記者王揚宇台北6日電）國民黨立法院黨團總召傅崐萁今天說，花東交通3案是給全民使用的便捷交通建設，強調就是BOT案，政府零出資，但民進黨再三散播謠言。民進黨立法院黨團表示，違憲就是違憲，而且這背後重點是要引進中資、就是一帶一路，搞統戰。

此外，媒體詢問，行政院對國會職權修正法案提出覆議，當立法院朝野對立持續升高的話，是否有可能對行政院長提出不信任案。民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，歡迎國民黨與台灣民眾黨趕快提、有種就趕快提不信任案，到時就實質倒閣、解散國會。

傅崐萁提出「環島高速鐵路建設特別條例草案」、「花東快速公路建設特別條例草案」、「國道六號東延花蓮建設特別條例草案」等案，引發各界討論。

傅崐萁下午在議場前接受媒體聯訪提及，關於東部交通3大建設，他不斷表達這就是BOT案、政府零出資，由國內廠商或國外廠商來做，因這是成熟模式，台灣高鐵就是政府零出資的BOT案，但民進黨再三散播2兆錢坑法案謠言。若BOT案無法招商成功，表示政府盡了最大力量，政府做了應辦事項而無法達成，相信全民都能了解。

民進黨立法院黨團6日上午舉行輿情回應記者會，黨團總召柯建銘（中）、幹事長吳思瑤（左）、書記長莊瑞雄（右）出席。中央社記者翁睿坤攝 113年6月6日

對此，民進黨立法院黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤、副幹事長洪申翰召開記者會回應。

柯建銘說，傅崐萁持續提出謬論，而且對比過往，傅崐萁今天一個人出來開記者會，何其淒涼。他也提到，2月4日早上11時，傅崐萁到他的辦公室和時任行政院副院長鄭文燦提及這3大錢坑法案，他第一時間就說這不會成。

柯建銘表示，不要講什麼BOT，這就是引進中資、造成台灣與中國合作做基礎建設，這就是一帶一路，這種統戰民眾還不清楚嗎，況且現在已經有相關BOT的促參法，就不必有這些特別條例。

柯建銘說，民進黨團心裡有數，覆議案不會成功，但他還是要喊話，藍白有志之士趕快起義來歸，「你們的歷史逃命線在這裡，趕快來登記報名，我們只差6個人」。

吳思瑤表示，傅崐萁所提的3大錢坑法案，違憲就是違憲、錢坑就是錢坑，民進黨從3月以來就不斷提醒，但看完記者會後，傅崐萁依舊執迷不悟，選擇要站在憲法的對立面，要與民意對幹，難道背後的中國壓力這麼大嗎。

洪申翰發言時，除呼籲藍營趕快撤案也詢問傅崐萁，國民黨智庫的報告有無說道這3部法，會排擠一般建設預算，或是有政治凌駕專業之虞，也希望國民黨智庫公開報告內容。（編輯：蘇志宗）1130606