環團發起連署 訴求國會撤回花東交通三法

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（中央社記者郭建伸台北29日電）環島高鐵、花東快及國六東延特別條例近期引發討論，地球公民基金會今天指出，已發起「與花東一起站上台灣民主前線」連署，訴求國會撤回花東交通三法，勿排擠基礎建設經費，且政府應正視震災後的發展。

國民黨立委傅崐萁提出的「環島高速鐵路建設特別條例草案」、「花東快速公路建設特別條例草案」、「國道六號東延花蓮建設特別條例草案」等案，因建設規模龐大，牽涉金額相當高，社會討論度也高。

地球公民基金會今天與花蓮、台東在地業者一同舉行記者會，指出28日已發起「與花東一起站上台灣民主前線」 線上連署，並提出2項訴求，第一是國會撤回交通三法，勿排擠真正迫切的基礎建設經費；第二是政府正視東部震災後受創的觀光產業及各項社會發展。

地球公民基金會副執行長黃靖庭表示，雖然立法院長韓國瑜日前建議待新任交通部長上任再討論花東交通三法，但沒有明確的書面協商結論，而依照立法院三讀修正通過立法院職權行使法部分條文經驗，未來國民黨團、民眾黨團仍有可能讓花東交通三法成為下一個新戰場。

黃靖庭指出，這三條草案限縮建設案10年完成，但工程的地質探勘、環境影響評估、土地徵收等前置程序常需要數年，施工更常超過10年，草案給予的限期恐壓縮專業與公共討論空間，甚至影響公共安全及人民權益的保障，這不是回應花東地方交通需求，而是政治鬥爭工具。

地球公民花東辦公室專員梁聖岳透露，0403震災凸顯東部長期困境，身為在地立委的傅崐萁卻未將震災重建列為優先法案，反而開出花東交通三法的空頭支票，忽視環境現實條件與花東整體發展。

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梁聖岳提到，無論是濫用國家預算，或是不切實際引入外國主權基金，地方需要的是解決真實問題，而不是空洞承諾或是把花東變成他國的一帶一路。

花蓮在地新創產業育成顧問賴冠羽強調，花東的聯外道路必須考量當地環境限制，比起沒有節制的建設，真正安全的路應該是以最少的破壞來滿足移動需求，而不是缺乏評估與規劃就引入大量的車流、人流。（編輯：張若瑤）1130529