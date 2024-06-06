傅崐萁：花東交通3案讓全民使用便捷交通建設

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（中央社記者王承中台北6日電）國民黨立法院黨團總召傅崐萁今天表示，每年進出花蓮的人有1200萬到1400萬人次，花東交通3案是給全民使用的便捷交通建設，他不斷強調這是BOT案，由國內廠商或國外廠商來做，政府零出資，民進黨卻再三造謠錢坑法案。

國民黨內部對花東3法立場出現鬆動跡象，民進黨立法院黨團今天表示，立法院長韓國瑜是花東3法的領銜提案人，是錢坑法案的始作俑者，帶頭違憲又違法，所有問題就是他一個人問題，韓國瑜應立刻道歉、撤案。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁今天在立法院接受媒體聯訪時表示，關於東部交通3大建設，他不斷強調就是BOT案，開了多少次記者會，發了多少次新聞稿，不斷表達這就是BOT案、政府零出資，由國內廠商或國外廠商來做，因這是成熟模式，台灣高鐵就是政府零出資的BOT案。

傅崐萁指出，民進黨再三散播2兆錢坑法案謠言，民進黨只有貪污腐化、風電兩兆貪污錢坑，絕無所謂的花東交通2兆錢坑，國道6號東延和台灣環島高鐵都是BOT案。若BOT案無法招商成功，表示政府盡了最大力量，政府做了應辦事項而無法達成，相信全民都能了解。

傅崐萁指出，花蓮人口只有32萬人，但每年進出花蓮的人有1200萬到1400萬人次，花東交通3案是給全民使用的便捷交通建設。過去外界對於蘇花高有奇怪看法，宛如毒蛇猛獸，蘇花高被拆成蘇花改跟蘇花安。很多建設完成後，驀然回首才發現，大家都在走這條路，蘇花改安全無虞，蘇花公路肝腸寸斷。

對於苗栗縣長鍾東錦指花東3法未必有利花蓮觀光，「這做了花蓮會被害死」。傅崐萁表示，台灣是多元社會，可以表達看法，但事實只有一個，歷屆苗栗縣長，包括前縣長徐耀昌、劉政鴻及苗栗立委不斷爭取高鐵設站苗栗，通車後，苗栗是欣欣向榮還是全面衰敗，大家很清楚。（編輯：蘇志宗）1130606