韓國瑜與藍委餐敘 談及花東3法應詳細討論暫緩推動

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（中央社記者范正祥台北6日電）立法院長韓國瑜今天與多位國民黨立委聚餐，黨團首席副書記長林思銘會後受訪表示，席間大家對於花東3法有所著墨，討論過程中，韓國瑜、國民黨團總召傅崐萁及其他立委也認同，經過大家共同做更清楚詳細的討論之後，再來看於什麼時機繼續推動法案。林思銘指出，目前是暫緩再推動。

韓國瑜今天中午在立法院附近餐廳，宴請立法院司法及法制、社福及衛環委員會的國民黨立委，這也是韓國瑜近期內第二批宴請國民黨立委，他上週與經濟、財政委員會的國民黨立委餐敘。

韓國瑜今天在餐會前後，面對媒體提問時事時，都只說「謝謝，大家辛苦了」，未做正面回應。

本身是立法院司法及法制委員會成員的傅崐萁和林思銘今天都出席餐敘，傅崐萁說明，韓國瑜體恤立委辛勞，分批寒暄，小聚話家常，大家也來替韓國瑜打氣加油。

被問到部分媒體報導關注韓國瑜、傅崐萁兩人最近是否互相較勁，傅崐萁在今天餐會前受訪表示，他要謝謝韓國瑜，為了國會改革、陽光透明政治付出相當大的心力，韓國瑜日前在議事攻防肢體推擠時，甚至都受傷了。

傅崐萁提到，他與韓國瑜是幾十年的老兄弟，不會被外界見縫插針影響彼此感情，他與韓國瑜都清楚現在台灣的政治環境非常險惡，因為講真話往往都無法被媒體真實呈現、報導，但是該做的事情還是會堅持；他與韓國瑜一定是兄弟並肩作戰，為了台灣更好一起努力，不會憂讒畏譏。

今天餐會活動歷時約2小時，與會者還有立法院副院長江啟臣，以及包括翁曉玲、邱鎮軍、林思銘、蘇清泉、陳菁徽、羅智強、吳宗憲在內多位立委，韓國瑜在餐會結束前稍微提早一點時間離場，他表示要「趕回去開會」。

談及韓國瑜與多位國民黨立委聚餐席間閒聊的情形，林思銘會後受訪透露，氣氛非常融洽，大家輕鬆愉快討論立法院這會期國會運作、議案審查，以及要優先推動民生法案。

林思銘進一步指出，至於花東3法，也有所著墨，討論過程中，韓國瑜、傅崐萁及其他立委也認同，會再經過大家共同做更清楚詳細的討論之後，再來看於什麼時機繼續推動法案。

面對媒體追問，推動花東3法是否會有時間表，林思銘回應，「目前是沒有時間表」，沒有討論到時間表，「目前是暫緩再推動」。

另外，林思銘表示，傅崐萁中午在這場聚餐席間談及，立法院會5月28日三讀修正通過立法院職權行使法、刑法部分條文等案，相關函文昨天送抵行政院，行政院提出7點理由認定上述條文窒礙難行，行政院會今天上午通過覆議案，將呈請總統核可後，移請立法院覆議。

林思銘說明，國民黨立委的看法是等覆議案送到立法院之後，會詳細看行政院提出的7點理由，然後趕快安排重新審查，交由立法院會決定。

媒體追問，韓國瑜今天與多位國民黨立委的聚餐，有沒有提到是否請行政院長卓榮泰到立法院溝通。對此，林思銘解釋，這部分沒有討論，會按照議事規則，等覆議案送進立法院之後，就會安排相關議程。他說明，國民黨立委之間要先做討論，之後要不要請卓榮泰到立法院做報告，一切按照議事規則處理。

此外，林思銘回應媒體詢問時說，今天聚餐席間沒有提到廢除考監兩院的議題，但這議題也是國民黨團重視，未來黨團大會、幹部會議會集思廣益，用集體決策的方式做決定。（編輯：張若瑤）1130606