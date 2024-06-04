傳國民黨內對花東3法有雜音 傅崐萁：有共識才會推動

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（中央社記者王承中台北4日電）外傳國民黨立委對強推花東3法有雜音，國民黨團總召傅崐萁今天表示，國民黨是開放的政黨，所有的法案都會經過討論跟協商，黨內有一定的共識，才會推動，不只是花東3法，每一個法案都會經過討論、協商後，才會做出最後決定。

國民黨立委傅崐萁提出「環島高速鐵路建設特別條例草案」、「花東快速公路建設特別條例草案」、「國道六號東延花蓮建設特別條例草案」等案，並預告在7月16日前一定通過，民進黨批評是錢坑法案，現在傳出國民黨立法院黨團內部也有不同的聲音。

有國民黨立委私下表示，朝野才剛針對國會改革法案進行過激烈衝突，接連的動員、輪班，已讓不少人筋疲力竭，如今朝野對立氣氛尚未和緩，此時又要再強推花東3法，除加劇朝野對立外，也讓國民黨被貼上多數暴力形象，恐讓藍委無法向選民有所交代，應三思而後行。

國民黨立委賴士葆在立法院受訪指出，他認為包括環境影響評估、可行性評估、財務分析及技術問題，都需要再討論。畢竟對於執行面比較陌生，為求周延，應先召開產官學專家會議一起討論，再回過頭來，他是這樣具體建議，也獲得不少國民黨立委的認可。

國民黨立委徐巧芯提到，主要是有人認為一些比較有爭議、衝突的法案，希望先延宕，因為先前議場的衝突，應該已經讓朝野立委筋疲力盡。不過，當初在國會改革法案還未通過時，黨團大會就有共識，就是政治性、爭議性的法案跟民生法案要併進同行，所以黨團早有這樣的默契。

國民黨立委羅智強談及，不管任何的議案，基本上黨團都會有充分的討論，只要大家形成共同的想法後，自然就會對外提出一致的態度。

國民黨團總召傅崐萁強調，國民黨是開放的政黨，所有的法案都會經過討論跟協商，民主政黨本來就是這樣，不管什麼時間，黨內有一定的共識，才會推動，不只是花東3法，每一個法案都會經過一致的討論、黨團協商之後，才會做出最後決定。

不過，傅崐萁也重申，他從來都不相信民進黨會善待花東人民，推動花東3法，而推動台灣交通平權、東西平衡發展，這是國會議員應該要面對與承擔的。

傅崐萁說明，不管是國道六號、環島高鐵，都是比照過去台灣高鐵的BOT案，政府零出資，由民間或國際企業出資興建。台灣是一個已開發的先進國家，但連最基礎的建設到現在都沒有完成，跟世界有很大的差距。（編輯：張若瑤）1130604