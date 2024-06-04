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立院三讀國會職權修法 傅崐萁宴請藍委慰勞

2024/6/4 15:22
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（中央社記者王承中台北4日電）國民黨團總召今天中午邀請黨籍立委餐敘，傅崐萁表示，今天是國民黨團的定期餐敘，餐敘很正常，希望大家多給國民黨鼓勵打氣加油。國民黨立委徐巧芯說明，之前推動國會改革法案，大家已經筋疲力竭，傅崐萁是慰勞大家吃個飯。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁今天中午邀請黨籍立委餐敘，傅崐萁在受訪時指出，今天是國民黨團的定期餐敘，本來餐敘可以很順利，但是民進黨團總召柯建銘又出招，今天中午突然要求立法院長韓國瑜召集朝野協商，而國民黨團還是會在下午的立法院會持續處理議案。

傅崐萁表示，餐敘很正常的，希望大家多給國民黨鼓勵打氣加油。至於是否邀請大家多溝通花東三法，傅崐萁僅回應，國民黨立場都是大家共同一致。

對於韓國瑜上周開始邀請國民黨立委餐敘，傅崐萁也邀藍委餐敘，是否有較勁意味。出席餐敘的國民黨立委葉元之提到，這是單純的黨團聚會吃飯，餐敘也是很久以前就約的，因為前一段時間大家努力推動法案，總召找大家餐敘，韓國瑜則是上周五才開始分批約藍委們吃飯。

國民黨立委徐巧芯指出，之前院會推動國會改革法案，大家已經筋疲力竭，傅崐萁是慰勞大家吃個飯。總召、國民黨團的角色跟立法院長的角色不會完全一樣，這就是一個緊密的溝通，都希望找到共識，讓立法院更好。

國民黨立委楊瓊瓔則強調，不管是黨團、黨中央，大家都會凝聚共識，團結一致。（編輯：張若瑤）1130604

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