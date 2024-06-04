傅崐萁稱綠用花東三案換國會改革 柯建銘：顛倒是非

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（中央社記者王揚宇台北4日電）國民黨團總召傅崐萁稱，民進黨團總召柯建銘曾以「花東三案」作為交換條件，希望國民黨團撤回國會職權修法相關法案。柯建銘今天受訪駁斥，並還原事件始末，也希望傅崐萁不要顛倒是非。

國民黨立委傅崐萁提出「環島高速鐵路建設特別條例草案」、「花東快速公路建設特別條例草案」、「國道六號東延花蓮建設特別條例草案」等案，並預告在7月16日前一定通過，民進黨批評是錢坑法案，現在傳出國民黨立法院黨團內部也有不同的聲音。

民進黨立法院黨團今天召開黨團會議，柯建銘會後接受媒體聯訪，對於傅崐萁稱柯建銘用「花東三案」來換國會職權修法相關法案等議題，提出相關說明。

柯建銘說，傅崐萁根本亂講，怎麼可能交換，當初民進黨團是希望協商國會擴權相關法案，但沒有協商，所以才說先談看看「花東三案」，而且花東條例的條文比較少、當時也開始協商了，但他們卻堅持一定要先處理國會擴權法案。

柯建銘表示，他與傅崐萁大家都是老朋友，講話要存天良，「整天講嘐潲（台語，意指說大話、吹牛）都沒有用」，始末就是如此，不要顛倒是非，傅崐萁做人要有基本道理。

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此外，柯建銘曾向台灣民眾黨主席柯文哲喊話，朝野應該對話的時候到了，但台灣民眾黨立委黃珊珊稱不能先預設前提。柯建銘今天受訪指出，不是預設前提，是柯文哲說民進黨團沒跟他們協商，因此他才說民眾黨不是巨嬰吧，違憲擴權的東西要怎麼協商。

柯建銘比喻，如果藍白合起來犯罪，然後怪警察沒有協商、勸導，變成警察的錯，這樣對嗎，而在法案上沒有違憲的部分大家可以談。至於是否跳過民眾黨團總召黃國昌與其他民眾黨立委合作，柯建銘說，會尋求各種可能跟民眾黨合作。（編輯：郭無患）1130604