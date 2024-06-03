民進黨喊話柯文哲盼朝野對話 籲先撤三大錢坑法案

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林敬殷台北3日電）民眾黨主席柯文哲日前表示，2月1日新國會成立至今，民進黨從來沒有找民眾黨討論過任何法案。民進黨立法院黨團今天向柯文哲喊話，朝野應該對話的時候到了，若民眾黨撤回三大錢坑法案（指花東三案），大家可以坐下來談。

民進黨立院黨團今天在立法院舉行輿情回應記者會。

民進黨團總召柯建銘表示，激情過去，朝野冷靜的時刻到了，朝野應該對話的時候到了，國家是大家的，立法院議事正常很重要，未來4年還要這樣嗎，台灣社會還要這樣對立下去嗎。

柯建銘表示，10年前的318學運，所有年輕人、台灣人民在反執政黨，今年5月17日到5月28日，所有人在反在野黨，為何反差這麼大，難道藍白不會好好思考。

柯建銘特別點名柯文哲，他表示，態度決定高度，柯文哲的態度將決定高度，柯文哲現在就在這個位置上面，一念之間可以興邦或亂邦，一個轉變，就沒有所謂的藍白合作、毀憲亂政了。

柯建銘指出，柯文哲說「民進黨從來沒有找民眾黨」，但藍白一路碾壓、蓋牌、強制表決，「難道要去跟藍白溝通違憲賣台嗎？」不要老是推卸責任，這套可以收起來，回歸所謂理性、務實、科學。

針對國民黨團總召傅崐萁表示，立院延會到7月16日前一定通過，柯建銘指出，攸關新台幣2兆元的三大錢坑法案（環島高鐵、花東快及國六東延特別條例），徹底違反行政立法權力分立原則，預算權是行政院的，否則執政還有意義嗎，民眾黨應趕快撤案，否則怎麼談得下去。

民進黨團幹事長吳思瑤也說，民進黨團釋出善意，期許、也願意和在野黨以合作取代對抗，開啟各項議案合作。看到柯文哲放任民眾黨黨團總召黃國昌一人綁架8席民眾黨團，內部領導不利卻將內部矛盾、壓力外部化，難道千錯萬錯都是民進黨的錯，呼籲柯文哲應好好整頓黨團共識，近期幾個議案是社會考驗民眾黨立場的時候。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

吳思瑤表示，如果民眾黨針對三大錢坑法案，可以撤回已經跟國民黨團總召傅崐萁喬好的修正動議、合作的條文，這當然就是一個好的合作的開始。

另外，包括藍營立委提出不當黨產條例的修法，以及堪稱「中天條款」的衛星廣播電視法修法等，她也希望民眾黨可以棄暗投明、回頭是岸。她向民眾黨喊話，希望雙方可以好好合作、好好協商，坐下來談，停止政治的惡鬥。（編輯：翟思嘉）1130603