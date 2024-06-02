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出現綠版馬王政爭？柯建銘嗆柯文哲被黃國昌取代

2024/6/2 19:36
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（中央社記者郭建伸台北2日電）媒體報導，民眾黨主席柯文哲曾向前總統蔡英文提到將出現民進黨版的「馬王政爭」。民進黨團總召柯建銘今天表示，民進黨全黨一致，將士用命，柯文哲等不到民進黨馬王政爭，但民眾黨立委黃國昌會取代柯文哲。

風傳媒報導，柯文哲3月14日與前總統蔡英文會面時表示，很快就會出現民進黨版本的「馬王政爭」，就看總統賴清德可以忍受柯建銘到什麼時候，但當時蔡總統沒有回應。

柯文哲今天在高雄出席活動時，有媒體提問關注總統賴清德及民進黨團總召柯建銘的關係，是否出現民進黨版本的「馬王政爭」。柯文哲說，這要看2人何時找到相處方式，新國會成立至今，民進黨沒找他們談過任何法案合作，他也質疑「這是賴清德的意志？還是柯建銘的意志？」

柯建銘今天傍晚透過臉書表示，民進黨在賴總統、行政院長卓榮泰領導下，整黨一致，經過4天表決，對抗藍白聯手賣台、毀憲亂政，正要提覆議、釋憲，柯文哲卻亂言污蔑他與賴總統、卓榮泰不一致，是他一人獨斷。

柯建銘表示，如此一石兩鳥的挑撥離間、推卸責任，連小草都不會相信，遑論全民，惡質之極，連笑話都談不上，自欺欺不了人。

柯建銘指出，民進黨全黨一致，將士用命，柯文哲等不到民進黨版的「馬王之爭」，但柯文哲與黃國昌是一體的主從關係，他認為也不會有民眾黨馬王之爭，只有黃國昌取代柯文哲成為黨主席而已。

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柯建銘批評，柯文哲說民進黨從未找過民眾黨任何法案合作，但擴權反國會改革法案的修正動議是藍白合提，兩兆錢坑法案也是藍白合提，卻要推責給民進黨沒溝通、是民進黨的錯。

柯建銘指出，這就好比藍白合謀殺人，警察抓人犯，卻推給警察沒有來相勸溝通，所以是警察的錯，是警察殺人。他呼籲，柯文哲不要再鬼扯，應立即與黃國昌離開政壇，閉門謝過，讓民眾黨再生。（編輯：黃國倫）1130602

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