傅崐萁預告花東交通3法一定過 民進黨團籲懸崖勒馬

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（中央社記者郭建伸台北2日電）國民黨立委傅崐萁預告環島高鐵、花東快及國六東延特別條例等法案在7月16日前一定通過。民進黨團幹事長吳思瑤指出，這3項法案是違憲亂政的惡法，呼籲國民黨團、民眾黨團及立法院長韓國瑜懸崖勒馬。

國民黨立委傅崐萁提出「環島高速鐵路建設特別條例草案」、「花東快速公路建設特別條例草案」、「國道六號東延花蓮建設特別條例草案」等案，主計長陳淑姿日前表示，須依規定審議，但金額龐大，可能排擠其他重大建設，要審慎討論可行性。

不過，媒體報導，傅崐萁1日在花蓮預告這3個法案7月16日立法院會期結束前一定過。

吳思瑤今天透過影片表示，傅崐萁領銜提出的3大交通建設錢坑法案，是繼國會擴權法案後，另一個違憲亂政的惡法，但國民黨依舊站在社會對立面，不惜成為全民公敵也要強推，傅崐萁甚至對外放話，一定要在7月16日立法院會期結束前強行輾壓表決通過。

吳思瑤指出，不只環保團體、學者專家強力譴責這3個法案，現在還有公民自主連署要求退回惡法，民進黨團也在立法院全力阻擋。這3大錢坑法案預算高達新台幣2兆元，卻欠缺嚴謹的財政紀律、專業的環評，各項交通建設具備的分析作業更付之闕如。

吳思瑤表示，立法院聯席委員會審查這3項法案的時間，前後只花10分50秒就快轉通過，打包交付協商。民眾黨團的立場很關鍵，但很遺憾幾次朝野協商過程中，藍白還共同提出修正動議。

吳思瑤指出，立法院長韓國瑜也是重要關鍵人物，幾次的協商欠缺嚴謹審視條文，希望國民黨團、民眾黨團及韓國瑜能懸崖勒馬。（編輯：林淑媛）1130602