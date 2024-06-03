卓榮泰邀綠委餐敘 聚焦打詐四法、花東交通三法

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（中央社記者葉素萍、林敬殷台北3日電）行政院長卓榮泰分4梯次宴請民進黨立委，今天舉行首場。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤會後指出，打詐四法是優先中的優先，希望在這個會期通過，三大交通建設的錢坑法案也是討論核心，必須強力向社會論述全力阻擋原因。

為增進行政立法溝通，卓榮泰分4梯次宴請民進黨立委，首場今天晚間在台大醫院國際會議中心登場；教育及文化委員會、交通委員會立委出席，文化部、交通部等部會首長也到場。

吳思瑤會後受訪表示，在國會擴權法案這場戰役之後，大家很清楚看到，行政立法一體，雖有團結才能站在民意一邊，才能號召更大的社會能量；今天更近距離的接觸，行政立法一體、團結分進合擊是今天非常高的共識。

吳思瑤說，今天討論到的政策關鍵字，「打詐四法」是優先中的優先，民意厭惡且擔憂詐騙行為，所以，打詐四法是行政院訂定的優先法案，跨部會、跨委員會立委都要全力推進，希望在這個會期通過。

她說，另一個關鍵字是三大交通建設的錢坑法案，交通部長李孟諺也跟大家分享，民進黨都支持交通建設，但是綜觀這3個條例本身，欠缺專業的交通評估、欠缺嚴謹的財政紀律，也欠缺環境影響評估、原住民族部落諮商等程序，要單一由立委推動的立法來進行這些交通建設，確實有窒礙難行之處。

吳思瑤說，與會立委有高度共識，會透過強力論述，向社會報告，這幾大錢坑法案對國家交通建設程序造成的傷害，以及對財政可能造成的衝擊，必須負起責任向全民說明要全力阻擋的原因。

她表示，站在民意的一方、站在正確的社會論述一方，這是共同努力的方向。

吳思瑤表示，另一個重要共識是，行政院將加速研議正向、擁有社會正當性、人民需要的福國利民法案，加速盤點、加速端出、加速出菜，要掌握出正向政策發球權、話語權。

她說，在野黨不斷提出很多可能對施政造成衝擊、傷害國家財政、民進黨必須被動防禦因應的法案，各部會要加速盤點其不可行之處，包括，行政權受傷害、預算權受到剝奪，這方面的論述都要強化，並提供給立委幫忙說明，民進黨必須把握論述的戰場、說理的戰場，訴諸民意與社會。（編輯：蘇龍麒）1130603