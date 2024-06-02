財劃法審查 民進黨團：不宜為政治目的地方包圍中央

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（中央社記者郭建伸台北2日電）立法院財政委員會3日將審查財劃法草案，民進黨團幹事長吳思瑤今天表示，執政黨一向抱持正面開放願意討論的態度，但不宜為快而快，也不宜為政治目的讓地方包圍中央，否則將失去修法的正當性與美意。

立法院財政委員會本週將審查財政收支劃分法修正草案，目前有國民黨團、民眾黨團或立委累計共提14案，民進黨立委也有提案，但尚未有行政院版本。

吳思瑤今天透過影片表示，執政黨對於修正財劃法，一向抱持正面開放願意討論的態度，但前提是必須匯聚各縣市政府的看法並達成共識。這幾年透過拚經濟努力，中央政府補助地方政府改善財源，來到史上新高，蔡政府這幾年撥補地方財政成長56.6%，而2024年更高達新台幣6350億元，都是由中央大手筆幫助地方。

吳思瑤表示，檢視10餘個在野黨的財劃法修正草案，都是要求中央擴大預算來投資地方，但是金額從最低到最高差距高達10倍，反映不同立委的看法相當分歧。

吳思瑤指出，不論是垂直分配或是水平分配，都需要更嚴謹計算出一套合理可行的試算基準，且中央政府大手筆協助地方政府，地方自治事項也應合宜調整，否則預算拿中央的，地方自治事項卻沒有成長，凡事都靠中央，這也喪失公平正義。

吳思瑤也說，藍白要求中央撥補預算協助地方，但同時又看到藍白不斷要求增加中央財政支出修法，例如三大錢坑法案、全民健保法、老人福利法修正草案等，要馬兒好又要馬兒不吃草，這並不合理。

吳思瑤呼籲，財劃法修正可長期討論，但不宜為快而快，也不宜為政治目的讓地方包圍中央，否則將失去修法的正當性與美意。（編輯：黃國倫）1130602