民進黨團：非核家園行動目標不變 行政立法一致共識

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（中央社記者林敬殷台北7日電）經濟部長郭智輝日前表示，只要修法通過，核二、核三可延役20、30年，遭國民黨立委賴士葆質疑，若認為應修法，民進黨應該提對案，否則就是打假球。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天重申立場，落實非核家園的行動與目標，不會改變，也是行政立法一致高度共識。

郭智輝日前在立法院表示，若核電延役相關法條修正通過，核二廠、核三廠經過安全檢查、測試後，有機會延役20、30年，但核電延役成本需考慮運轉、原料費用等。不過郭智輝的說法引發外界議論，他昨晚出席行政院長卓榮泰宴請民進黨立委時，也被執政黨立委質疑。

民進黨團幹事長吳思瑤今天在立法院議場前受訪時，重申民進黨3項立場沒有改變，首先，2030年前穩定供電無虞；第2，持續多元綠能布建及發展綠色能源；3、依法持續落實非核家園的行動和目標。

吳思瑤表示，郭智輝的談話，很明顯被部分媒體斷章取義，行政院、經濟部及民進黨立法院黨團對於能源政策的立場非常一致。

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吳思瑤說，確保穩定供電是政府首要要務，確保2030年前穩定供電無虞是沒有問題，社會不用恐慌，可以安心、放心，目前不會有供電問題，政府持續多元綠能布建及發展綠色能源的政策方向也不會改變，行政立法也有高度一致共識，依法持續落實非核家園的行動和目標，這樣的作為不會改變。

吳思瑤指出，對於部分媒體對郭智輝談話斷章取義，曲解部分談話，都會造成錯誤解讀，她還原事實，政策方向是一致的，社會可以放心。（編輯：潘羿菁）1130607