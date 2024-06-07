郭智輝：非核家園態度沒有改變

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（中央社記者范正祥台北7日電）立法院會今天進行對行政院長卓榮泰報告施政方針繼續質詢，相關部會首長列席。會前，經濟部長郭智輝接受媒體聯訪時表示，「非核家園的態度沒有改變」，行政院的態度就是持續非核家園。

被問到台電虧損是否因為被賦予「非核家園」政治性任務的關係，郭智輝說明，以他專業的角度來看，這個沒有關係，台電虧損主要因為烏俄戰爭，原料因為戰爭價格漲了6倍。

至於外界質疑使用綠能，電力是否足夠。郭智輝回應，「目前我們所規劃的綠能完全是夠的」。

另外，卓榮泰昨天晚間宴請立委餐敘上，民進黨立委當面問卓榮泰，「民進黨的非核家園立場有沒有改變？」更有立委問郭智輝，是否支持非核家園。郭智輝今天向媒體還原昨晚的情況，「沒有討論什麼能源政策，就是大家溝通」。郭智輝指出，「非核家園的態度沒有改變」。

被問到對於核四非核家園論述有沒有一些想法，郭智輝表示，「我們都是共同的」，行政院的態度就是持續非核家園。

此外，外界關切輝達將在台設置第2座研發中心。郭智輝強調，尊重輝達的選擇，經濟部的立場是歡迎所有的外商來台灣投資，包括輝達也是，所有縣市都適合。（編輯：張若瑤）1130607