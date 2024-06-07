中國招募西方飛官 顧立雄：密切關注並精進戰技戰法

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（中央社記者林敬殷台北7日電）美國、英國、加拿大、澳洲及紐西蘭5國情報機構組成的國際情報分享集團「五眼聯盟」（Five Eyes）提出警告，中國利用獵人頭公司等手段招募西方退役飛行員，協助訓練中國解放軍。國防部長顧立雄今天表示，台灣能夠做的就是精進飛行員戰技、演練戰法，也會跟夥伴國家研發精進戰技及戰法。

行政院長卓榮泰今天率領行政院各部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢，顧立雄會前受訪時做上述表示。

顧立雄指出，中國吸引西方飛官，台灣本身能夠做的就是精進飛行員戰技，雙方在空中相遇時，對方會演習，台灣也會演練戰技、戰法，國防部會持續密切關注並精進，也會跟夥伴國家研發精進戰技及戰法。

媒體進一步詢問，美國國防安全合作署昨天宣布最新一波對台軍售，內容包括F-16戰機零附件等，以及無人機成為近日舉行台美國防產業論壇的焦點議題。

顧立雄表示，為了維持F-16戰機妥善率，相關零附件不管是通用或專用，都必須購置。至於無人機的部分，顧立雄指出，國防部不但要積極跟民間一起籌獲無人機，日後無人機自主產製能量，對台灣非常重要。

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顧立雄說，一定會研發和產製無人機，其中牽涉到相關AI系統，比方說，敵我辨識、擊殺鏈建置等，都會尋求國內外先進成熟技術。

至於有關「第一擊」，顧立雄表示，他昨天在立法院已經有講過了，可能是比較法律性的用語，大家比較不太能夠理解，國防部會視威脅程度和比例性來行使自衛權，相關處置規定都有完整的律定，但是他不宜對外公開洩漏；相關突發狀況處置都有規定，基於機密性不方便說明，國防部會授權給JAOC（聯合空中作戰中心）、JFOC（海軍聯合艦隊作戰中心）等加以立即應對。（編輯：蘇志宗）1130607