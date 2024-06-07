民眾在陸遭留置數日後獲釋 卓榮泰：中國法律不明確

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（中央社記者王揚宇台北7日電）一個台灣旅行團日前赴中國大陸旅遊後，其中一名團員被中國公安帶走留置調查數日才獲釋。行政院長卓榮泰今天受訪指出，第一時間要求陸委會了解狀況，也提醒民眾到中國旅遊要注意安全，因為中國法律不明確、法律程序不完整。

卓榮泰今天赴立法院施政報告及備詢，會前接受媒體聯訪，對於有台灣人到南京參加藝術書展，卻被中國公安帶走，留置調查數日才獲釋，做相關說明。

卓榮泰說，第一時間得到消息，就要求陸委會了解狀況，適度向社會大眾說明。

卓榮泰表示，也要藉由此事提醒民眾，到中國旅遊要注意人身安全，因為中國法律不明確、法律程序不完整。如同之前他說，今年6月1日前規劃赴中國的旅行團，仍可以繼續執行，但要看執行過程是否平安順利、旅遊品質是否得到保障，這都會列為未來進一步做考慮時重要的依據。

交通部觀光署2月7日宣布禁組團赴中國旅遊，原定6月之後就暫停出團。卓榮泰5月30日受訪表示，今年6月1日前規劃的旅行團仍可以繼續執行。

另外，對於禁團令是否解除，卓榮泰5月31日赴立法院報告施政方針，會前受訪時表示，未來暑假當中的旅遊活動若順暢且品質得到民眾肯定，會適時滾動式檢討。（編輯：蘇志宗）1130607