陸委會：台灣旅行團赴陸後 一團員遭留置調查數日

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（中央社記者吳柏緯、余曉涵台北6日電）陸委會今天指出，一個台灣旅行團日前赴中國大陸旅遊後，其中一名團員被帶走留置調查數日才獲釋。這是第一次發生赴陸旅行團成員被留置，目前正了解詳細情形。

台灣民眾赴大陸遭到海關盤查，甚至因故被帶走的情況，時有所聞。大陸委員會（陸委會）6日下午舉行例行記者會，副主委兼發言人梁文傑在會中透露上述事件。

梁文傑說，近期因中共國安法、反間諜法的關係，台灣民眾入境時被留置、偵查的狀況確實是有增加，近期更是發生旅行團成員也遭到留置的情形。

他說，根據目前掌握的情形，這個旅行團赴對岸進行五天四夜旅遊行程，其中一名團員在旅程中途被相關機關帶走留置，直到旅行團返台後數日才獲釋。針對本案的詳細狀況與留置原因，正在調查中。

梁文傑說，這是第一次發生旅行團成員被留置，必須提醒台灣民眾，類似的情況，可能不會只有個人自由行時會發生，即便參加旅行團，也有可能遇上這樣的狀況。

他說，如果發生類似情形，旅行團的領隊或導遊應該要依照「旅行業管理規則」第39條的規定，在24小時之內通報觀光署。

交通部觀光署表示，旅行社有依法通報，當事人也已平安回到台灣；據相關人士說，可能是當事人退休前職業較特殊才被中國留置調查。

除了這起案例，現場媒體提到近日有台灣民眾在社群平台Threads發文表示，日前到南京參加藝術書展，卻被公安帶走偵訊，甚至被要求全身脫光檢查，偵訊許久後才被釋放，這是否代表台灣民眾也不適合再去中國參加相關展覽。

對此，梁文傑表示，有注意到這起事件也持續查證。（編輯：楊昇儒）1130606