習近平剛見外企 國安部拍片提醒慎防境外諮詢業者

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（中央社台北28日電）中國國家主席習近平昨天才當面向外企展現開放姿態，中國國安部今天就發表微電影，要中國民眾警惕「境外間諜情報機關」以「調查諮詢活動」為掩護，意圖竊取中國重點領域涉密資訊，對中國國家安全構成重大風險隱患。

中國國安部微信公眾號以「警惕！『隱秘』的調查暗藏國家安全風險」為題聲稱，近年來「境外間諜情報機關」為規避相關法律法規和重要敏感行業監管制度，實施前述的竊密行動。國安機關因此根據真實案例改編，攝製題為「『隱秘』的調查」的微電影。

這部微電影全長約8分22秒，被拆分成4個段落播出。中國國安部說，這部微電影揭示了「境外間諜情報機關」指示「境外調查諮詢公司」利用中國國內企業尋求海外投資之機，透過開展調查諮詢大肆竊取公司涉密資料，導致「國家安全和利益險遭損失」的故事。

中國國安部宣稱，片中調查諮詢公司以協助中國公司海外上市為由，透過引誘該公司人員回答涉密問題、超範圍查詢涉密資料、拍攝核心產品涉密檔案等手段，對該公司開展全面調查，實則藉此「獲取核心資料和國家秘密」。

同時，中國國安部又說，這些資訊「關係國計民生」，如果積累到一定程度並進行綜合分析，能夠反映出中國經濟運行、國防軍事等重要情況，是「境外間諜情報機關覬覦的重要目標」，一旦洩露將嚴重危害中國國家安全。

中國國安部警告，豐厚的報酬背後布滿陷阱，精巧的問題之下暗藏玄機。境外調查諮詢公司「看似正常的調查活動」，實則一方面是「非法獲取商業秘密，為境外遏制、打壓中國優勢產業充當黑手」；另一方面是「刺探、竊取中國核心秘密，為境外對中國重要領域的情報竊密以及滲透策反充當幫兇」。

在上述敘述中，中國國安部不忘以「反間諜法」及「涉外調查管理辦法」相關條文提醒中國民眾，並強調「國家安全人人有責」，公民若發現「危害國家安全的可疑情況」，應立即撥打電話檢舉反映。（編輯：邱國強/周慧盈）1130328