日本華裔教授赴中國後失聯半年 家人憂遭拘押

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（中央社台北19日電）日本神戶學院大學教授胡士云去年夏天赴中國後至今已失蹤約半年。神戶學院大學昨天發布消息表示，胡士云在日本的家人也無法聯絡到他，擔心他可能遭到中共當局的拘押。

美國之音中文網今天引述日媒報導，據校方聲明，胡士云的家人去年9月底告訴校方，胡士云到中國後，家人就與他失去聯絡。本月稍早時，神戶學院大學向中國駐大阪總領事館詢問胡士云在中國是否安全，但尚無回音。

胡士云失蹤正值北京加強保護國家安全之際，其中修訂後的「反間諜法」去年7月生效，擴大了審查間諜活動的範圍。

胡士云在神戶學院全球傳播學院負責中文課程，曾擔任全球傳播學院院長。校方表示，胡士云失蹤後，代課老師一直在頂替他的工作。

公開資料顯示，胡士云於1984年畢業於北京大學中文系，2001年獲暨南大學博士學位，目前任職於神戶學院大學，主要從事漢語方言、社會語言學、親屬稱謂、語言文化研究和對日漢語研究工作。

據報導，這並非日本華裔教授首次在中國「被失蹤」。2019年6月，在北海道教育大學任職的袁克勤也在赴中國後失聯，中國外交部之後表示，袁克勤涉嫌間諜罪而受審查。

此外，東洋學園大學華裔教授朱建榮2013年回家鄉上海參加會議後失聯，半年後才被允許返回日本與家人團聚。朱建榮據信也是因為被控間諜罪被調查。（編輯：周慧盈/曹宇帆）1130319