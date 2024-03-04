中國人大記者會 經濟、安全與香港議題受關注

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（中央社台北4日電）中國全國人大今天舉行會前記者會，提問多聚焦在經濟、安全立法、軍費議題，及香港基本法23條立法。人大發言人婁勤儉表示，中國在擴大開放中推進涉外法治建設，並反對外界曲解反間諜法抹黑破壞中國營商環境。

今年人大記者會的提問聚焦於經濟、安全、軍費、美中關係及香港議題。

婁勤儉表示，中國發展面臨的有利條件強於不利因素，經濟回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變。去年中央經濟工作會議已對今年經濟工作全面部署，全國人大會通過立法，推動高品質經濟發展。立法範圍包括落實金融體制改革、促進民營企業發展壯大等。

他又指，去年14屆全國人大常委會第六次會議審查批准2023年中央預算調整方案，人民幣1兆元（約新台幣4.4兆元）增發國債項目已全部下達，支持1萬5千多個項目。

路透社記者提問，去年中國修訂反間諜法，又修訂通過保守國家秘密法，新修訂法案中寬泛、模糊的表述，引發一些外國投資者擔憂，今年中國是否進一步修訂相關的法律。

婁勤儉表示，新修訂的反間諜法沒有擴大間諜行為的範圍，是完善間諜行為的定義，明確非法和合法行為的界限，「增強外資在中國投資的確定性，反對通過曲解反間諜法抹黑破壞中國營商環境的行徑。」

他又指，近年人大常委先後制定和修改多部涉外法律，本屆立法規劃中也安排了多個涉外法律項目，為保護在中國的外國人和境外企業、組織的合法權益提供法律依據。

他表示，中國將堅持在法治基礎上推進高水準對外開放，在擴大開放中推進涉外法治建設。

新加坡記者提問，有些國家認為中國把南海變成了一個「危險的爆發點」，中方如何避免緊張局勢升級，影響亞洲穩定。

婁勤儉表示，中國始終將週邊置於中國外交全局的首要位置，關於南海問題，中方將繼續堅定維護自身領土主權和海洋權益，同時願與有關國家對話協商處理，維護南海地區和平安寧。

他表示，中國反對搞陣營對抗和小圈子，中國與週邊國家的合作是開放、包容，不是排他的。

香港議題方面，港媒提問，自2020年人大通過香港國安法後，港府於2月28日完成基本法第23條立法公眾諮詢，這將對香港的穩定發展產生什麼影響，未來北京對促進香港穩定發展有何考慮。

婁勤儉表示，儘早完成基本法規定的維護國家安全立法是香港的憲制責任。23條立法與香港國安法有效銜接，及與其他法律融會貫通，共同構成系統完善的維護國家安全法律體系。

他表示，國家一系列重大發展戰略為香港提供前所未有的空間和機遇。未來北京將繼續支持香港發揮在國際國內雙循環中的樞紐作用，使香港在國家新一輪高水準對外開放中更加繁榮。（編輯：陳鎧妤/唐佩君）1130304