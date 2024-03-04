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中國軍費速增受矚 官方稱合理成長較美國低

2024/3/4 14:36（3/4 14:48 更新）
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圖為4日第14屆全國人大二次會議在北京人民大會堂舉行記者會。（中新社）
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（中央社台北4日電）中國全國人大發言人婁勤儉今天表示，為維護中國國家主權，總體保持國防支出合理穩定成長，並促進國防實力和經濟實力同步提升，但稱與美國等軍事大國相比，中國軍費支出比重較低。

中國政協、人大「兩會」分別在今、明天召開，今天人大舉行會前記者會，外媒提問國防預算是每年兩會最重要的議題之一，去年中國的軍費年增7.2%，達到人民幣1.56兆（約新台幣6.8兆元），這是4年來的最大增幅。當前，南海、東海局勢緊張，詢問中國今年國防預算情況？

婁勤儉回應，每年開會時，都有媒體關注「國防預算」問題。按照法律法規的要求，國防支出預算是國家整體預算的一部分，每年的國防支出預算都納入政府預算草案，由全國人大審查和批准，依法管理和使用。根據大會議程，這次大會也將審查政府預算草案報告，之後對外公布。

婁勤儉說，近年來，為維護國家主權、安全、發展利益，適應中國特色軍事變革的需要，更好履行大國國際責任義務，中國在推動經濟社會持續健康發展的同時，總體保持國防支出合理穩定增長，促進國防實力和經濟實力同步提升。

但他強調，與美國等軍事大國相比，中國的國防支出無論是占國內生產總值的比重、占國家財政支出的比重，還是國民人均國防費、軍人人均國防費等，一直都是比較低的。

2023年中國編列軍費年增7.2%，當時日本學者松田康博表示，2019至2023年間，中國軍費年增率介於6.6%至7.5%，2023年達7.2%。相形之下，一般公共服務支出年減0.7%，教育和科技預算年增2%，唯獨國防預算仍為7.2%的高成長率，這代表中國認為當今國際環境對自身比較不利，「絕對不能放鬆」。（編輯：唐佩君/廖文綺）1130304

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