中國人大談美國總統大選 不論誰當選都盼相向而行

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（中央社記者呂佳蓉北京4日電）針對美中關係發展，全國人大發言人婁勤儉今天說，不論誰當選美國新任總統，都希望美方與中方相向而行。

中國14屆全國人大二次會議今天舉行記者會，婁勤儉針對美中關係的提問做出上述回應，並提美國大選是美國內政，中國對此不持立場。不論誰當選，都希望美方能夠同中方相向而行，推動中美關係朝著穩定健康、可持續的方向發展。

他又說，在中國老百姓的印象中，經常看到一些美國國會議員拋出反中議案，採取針對中國機構、企業和公民的反華言行，甚至「竄訪中國台灣地區」。

他聲稱，「這些做法，粗暴干涉中國內政，損害中方正當權益，干擾兩國正常的交往合作」。對此，中國全國人大也透過發表聲明等方式，明確表達中方堅決反對的立場和態度。

婁勤儉指出，中美關係穩下來、好起來，是大家普遍關注並期待的。中方的態度一以貫之，就是按照中國國家主席習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則，推動兩國關係穩定、健康、可持續發展。

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他說，希望美方遵守承諾，共同築牢中美關係「五個共同」重要支柱，把兩國元首舊金山會晤達成的共識和願景落到實處。

婁勤儉也說，過去幾年來，雖然遭遇了多重困難，但中美立法機構仍通過各種方式保持著接觸，去年美國參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）率兩黨議員代表團訪中就是其中的一個例子。今年是兩國建交45年，雙方立法機構還是要多來往、多對話、多交流，增進彼此了解，為中美關係平穩發展發揮建設性作用。（編輯：唐佩君）1130304