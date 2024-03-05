中國國防預算今年增7.2% 李強報告未提和平統一

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（中央社北京5日綜合外電報導）根據今天中國人大會議上提交的預算草案，中國國防預算今年將增長7.2%。在中國國家主席習近平主政10多年期間，北京當局對台灣立場變得更加強硬，國防預算也已增加超過1倍。

路透社報導，中國官方發布預算數字之際，也對台灣採取更強硬措辭。中國國務院總理李強今天在全國人大會議開幕時發表政府工作報告，未如往年那樣提及「和平統一」。

新加坡南洋理工大學（Nanyang Technological University）拉惹勒南國際關係學院（RSIS）國防學者李明江指出，儘管中國經濟陷入困境，在北京當局的國防開支上，台灣仍是重要考量。

李明江表示：「中國正表明，在未來10年中，如果別無選擇，只能開戰，北京希望將其軍事力量發展到可贏得戰爭的程度。」

自習近平10多年前當上中國國家主席及國家中央軍委主席以來，中國國防預算已從2013年的7200億人民幣，激增至今年的1兆6700億人民幣。

習近平主政期間，中國軍事開支成長百分比每年都超越年度國內經濟成長目標。根據李強的政府工作報告，今年的發展主要預期目標是國內生產毛額（GDP）增長5%左右，接近去年的目標。

中國的鄰國及美國都密切關注上述國防預算，並對北京當局的戰略意圖及其武裝力量發展心存警惕。

根據英國倫敦智庫「國際戰略研究所」（IISS）數據，中國今年的國防預算顯示，北京國防開支已連續30年成長。

日本政府內閣官房長官林芳正今天呼籲，北京當局在軍事開支方面應更公開透明，他並警告國際社會對此嚴重關切。

林芳正在東京指出，中國在缺乏足夠透明度的情況下持續增加軍事開支，是「日本和國際社會確保和平、穩定及強化國際秩序所面臨的最大戰略挑戰」。

針對中國軍費增加，韓國國防部不予置評；澳洲國防部則未立即針對詢問作出回應。

華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）政治學者暨非常駐研究員宋文笛表示，中國對台措辭「變得強硬，但仍有節制」。

宋文笛指出：「北京似乎正在權衡，以在對台灣採取更強硬態度與穩定和台灣國際盟友的關係之間取得平衡。」（譯者：陳正健/核稿：施施）1130305