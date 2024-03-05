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李強政府工作報告談兩岸 強調反台獨與和平發展

2024/3/5 10:08（3/5 10:41 更新）
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中國國務院總理李強。（中新社）
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（中央社記者呂佳蓉北京5日電）中國國務院總理李強今天在人民大會堂進行政府工作報告。在兩岸部分，他談及，要堅持一中原則和九二共識，堅決反對台獨分裂與外來干涉，推動兩岸關係和平發展。

李強今天在人民大會堂進行第一次政府工作報告。

在兩岸部分，他表示，「我們要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和『九二共識』，堅決反對『台獨』分裂和外來干涉，推動兩岸關係和平發展，堅定不移推進祖國統一大業，維護中華民族根本利益。深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞福祉，同心共創民族復興偉業」。

在講完兩岸部分後，現場委員齊鼓掌。

在港澳部分，李強指出，要繼續全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，堅持依法治港治澳，落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則。支持香港、澳門發展經濟、改善民生，發揮自身優勢和特點，積極參與粵港澳大灣區建設，更好融入國家發展大局，保持香港、澳門長期繁榮穩定。（編輯：唐佩君）1130305

#李強
#兩岸
#人民大會堂
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