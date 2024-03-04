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疫後中國兩會採訪恢復熱鬧 藝人級政協委員聚焦

2024/3/4 21:55（3/4 22:01 更新）
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中國知名男演員靳東4日也以政協委員身份出席，他提到很喜歡台灣，希望有機會常到台灣，也希望台灣朋友有時間來到大陸。中央社記者呂佳蓉攝 113年3月4日
中國知名男演員靳東4日也以政協委員身份出席，他提到很喜歡台灣，希望有機會常到台灣，也希望台灣朋友有時間來到大陸。中央社記者呂佳蓉攝 113年3月4日
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（中央社記者呂佳蓉北京4日電）中國今年全國「兩會」恢復為疫情前的採訪模式，有特殊背景的政協委員成為媒體「追趕跑跳碰」的堵訪對象。像是以「琅琊榜」在台灣知名的中國演員靳東，以及香港女歌星鄺美雲等人，即成為採訪焦點。

中國全國政協會議今天下午3時舉行開幕式，開幕前的北京人民大會堂，盡是堵訪政協委員的記者。其中，靳東在抵達人民大會堂時，立刻被媒體包圍。

對於出演的電視劇「琅琊榜」與「我的前半生」的在台灣受歡迎，靳東表示，很高興能受到台灣民眾喜愛，希望未來能有更多作品在台灣播出。

靳東表示，自己曾赴台參加金馬獎電影節，當時還是膠片時代，「我很喜歡台灣。希望以後有機會能經常到台灣，也希望台灣的朋友有時間常來大陸」。

他還說，中國影視劇在台灣熱播，有利於促進兩岸文化融合。

同樣擁有政協委員身分的知名香港女歌星鄺美雲，今天也在受訪時表示，經濟挑戰現在不光是香港問題，大家要有積極「正能量」走過去。

除藝人外，中國首名出艙活動的女太空人王亞平今天也以政協委員身分現身，成為中國媒體包圍的熱門對象。（編輯：邱國強）1130304

#中國
#台灣
#兩會
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