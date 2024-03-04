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中國兩會側寫：圍成一個圈的「追趕跑跳碰」採訪回來了

2024/3/4 16:40（3/4 17:49 更新）
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中國14屆全國人大二次會議4日在北京人民大會堂新聞發布廳舉行預備會議，港區代表接受媒體採訪。（中新社）
中國14屆全國人大二次會議4日在北京人民大會堂新聞發布廳舉行預備會議，港區代表接受媒體採訪。（中新社）
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（中央社記者呂佳蓉北京4日電）揮別疫情與閉環管理的兩會，逐步恢復到以往採訪的方式，最令記者感到熟悉與特別的，仍是委員們進場時，記者抓緊時間與空間，衝到委員身邊，堵訪他們一兩句。

中國全國兩會是一年一度的政治大會，從各路與各地來的委員與代表聚集到人民大會堂，他們成為在中國採訪環境的難得空隙，記者提問、他們回應，所得到的回答有時代表著政社經環境的演變與折射。

今年的兩會採訪安排方式，比在疫情期間開放了許多，因為熟悉的「追趕跑跳碰」的採訪方式回來了，委員們在開會前隨意的進場，考驗記者的眼力，抓住採訪的時機。

於是，一個記者堵到後，全部身旁的記者會蜂擁而上，從外看是圍成一個大圈，這一大圈的步伐臃腫又緩慢，在最外圍看到後，想加入這一堵訪，但最外圍的記者問的常常是：「這人是誰？」、「他在說什麼？」、「別管了，先拍再說！」

人民大會堂一樓都是這樣的景象，一個個的圈，都是記者堵訪受訪者的身影。如果堵到並且問到想問的問題，對於記者而言是幸運的。

而對於那些「明星級」、「有名氣」的委員而言，在從人民大會堂的廣場步入到會場，可以說是「緩慢前進」的過程，因為就算不想回應，或是僅想一、兩句帶過，他們仍需要通過層層的「圍圈」，用任何方式（如搖頭、停下腳步講幾句），回應媒體的提問。

回顧疫情期間的兩會，分配式採訪、「雲採訪」等，都是有距離的採訪方式。

去年雖然解除清零政策，但是仍有核酸檢測、閉環管理，由分配以及大巴載著記者前往會場。

今年的兩會回來了一些樂趣，儘管仍需要核酸檢測，但近距離睽違已久地接近採訪，練腳力奔跑占位與排隊，都令曾經熟悉的兩會回來了。只是一些慣例的會議形式改變（取消了總理記者會），又是記者們要「新熟悉」的事了。（編輯：陳鎧妤） 1130304

#中國
#人民大會堂
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