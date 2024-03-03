2024中國兩會4焦點：經濟成長目標、新外長、對台態度及人口問題

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北3日電）今年中國全國「兩會」4至5日先後登場，外界有4大關注焦點：經濟成長目標、人事任命、對台態度及人口問題。此外，這次兩會也是中國國務院總理李強上任後首次發表「政府工作報告」。

英國廣播公司（BBC）中文網報導，經濟方面，官方訂定的今年中國經濟成長目標備受關注。專家普遍估計，中國政府會將全年經濟成長目標設定在5%左右。這一目標既與去年一樣，也與地方各省設下的平均經濟成長目標的5.4%相符。此外，中國川財證券首席經濟學家陳靂分析，5%也是市場對穩定成長、穩定就業的共識數據。

青年就業問題也是經濟關注焦點，「經濟學人」智庫（EIU）中國經濟高級分析師徐天辰向BBC表示，中國在疫情時擴招了研究生，這幾年將陸續畢業，加上技術職位培訓不多，青年失業率恐仍居高不下，預料當局會推出諸如發動國企增加短期就業職位等政策。

政治方面，焦點在於2023年被免職的前外交部長秦剛及前國防部長李尚福的繼任人。其中，李尚福的繼任人已告明朗。但外交部長目前由中共中央外事辦主任王毅回鍋擔任，外界認為只是過渡狀態，因此繼任者是否能在今年「兩會」上明朗，受到矚目。

華爾街日報先前預測，最有可能成為下一任中國外交部長的是現任中共中央對外聯絡部長劉建超。香港01報導指出，劉建超在今年1月台灣總統大選前夕曾出訪美國，會見美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、民主共和兩黨聯邦參眾議員等人。

德國馬歇爾基金會主任葛來儀（Bonnie Glaser）在接受媒體採訪時表示，中聯部長訪美是不同尋常的，對劉建超這次訪問最可能的解釋，以及布林肯接待他的原因，就是劉建超很可能出任中國外交部長。

在副總統賴清德當選下一任台灣總統，加上金門漁船翻覆案未平息的情況下，中國對台態度也是「兩會」關鍵。旅美中國學者鄧聿文27日在德國之聲（DW）撰文分析，中國今年可能會提升反獨促統壓力。因此在今年兩會上，政府工作報告、負責對台事務的全國政協主席王滬寧，乃至中國領導人習近平對台灣議題有沒有新的說法，值得關注。

官方今年1月公布的最新數據顯示，中國人口為14.1億人，減少了208萬，已連續2年負成長。為因應未來勞動人口下降，徐天辰指出，今年「兩會」上可能會提出延遲退休年齡的政策，預估平均退休年齡將延遲2至3年。（編輯：廖文綺/邱國強）1130303