兩會前夕中國專家預估 今年經濟成長目標5%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北3日電）中國年度兩會明後天揭幕，中國6大券商經濟學家預估，政府將全年經濟成長目標設定約5%，並說儘管中國央行自年初以來已大幅降息，但落實穩增長政策仍需金融配套，研判仍可能再降利率。

中國官方今年元月發布去年經濟成長率5.2%，優於去年初政府工作報告訂出5%左右的目標，成功「保5」。

就在兩會召開前夕，中國基金報今天報導，中信證券、中國銀河、廣發證券、川財證券、國金證券、中航證券的經濟學家指出，預計全年經濟成長目標政府仍將繼續設定在5%左右。

川財證券首席經濟學家陳靂分析，一方面，5%的經濟成長率是市場對於穩定成長、穩定就業的共識數據，另一方面，根據地方兩會，各省加權平均經濟成長目標成長率為5.4%，2024年全國經濟成長目標設為5%較合適。

雖然中國央行上月已大幅調降5年期以上的貸款市場報價利率（LPR）25個基點以刺激經濟，不過放眼未來貨幣政策調整，專家們認為，利率還是有下調空間，仍可留意兩會期間官方對此是否多所著墨。

中國銀河首席經濟學家章俊指出，由於中國的通膨水準持續走低，2023年下半年CPI出現負成長，使得中國實質利率被動處於高位，名目利率仍偏高，因此未來利率仍會持續調降。

他說，從經濟成長來看，中國潛在成長率可能回落至5%左右，估算潛在成長率約5.5%左右，合理的1年期LPR大概是3.1%，而現階段1年期LPR在3.45%，利率仍有70BP至80BP的區間。

至於投資人關切的中國股市近日雖收復3000點，但兩會之後能否持續攀升格局，各方看法不一。

不過中航證券首席經濟學家董忠雲指出，目前滬指收復3000點，市場情緒已回穩，算是初步築底，基於兩會前後政府將陸續頒布穩健成長政策，看好2024年上半年的A股行情。

此外，如何挽救依然低迷的中國房市也是各方關注焦點，尤其去年底中共中央經濟工作會議提出，加快推進保障性住房建設、平急兩用公共基礎設施建設、城中村改造等「三大工程」，財政政策的搭配是箇中關鍵。

章俊表示，財政政策方面，預計兩會期間發布的政府工作報告，赤字率可能在3.5%左右，地方政府專案債新增人民幣4兆（下同，約新台幣17兆2000億元）左右，同時2024年可能會有1兆的特別公債發行。

他說，1兆的特別公債可保底地方債務之外，預計將投入十四五規劃的重大項目，民生的水利和公共設施，還有三大工程。

展望即將揭幕的兩會，中信證券首席經濟學家明明表示，財政支出的力道以及財稅體制改革預計將成為兩會的重點，尤其中央經濟工作會議提及要謀劃新一輪財稅體制改革，可知這也是今年兩會的重要議題。

而廣發證券首席經濟學家郭磊則指出，今年兩會應關注政府工作報告對於積極財政政策的陳述，因無論是穩定總需求，推動大規模設備更新，或是加速科技創新，其實都需要財政政策支援與引導。（編輯：曹宇帆/陳鎧妤）1130303