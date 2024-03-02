北京進入兩會時間維安升級 警隨機盤查行人檢查背包

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（中央社記者呂佳蓉北京2日電）北京進入兩會時間，維安比平常更為嚴格，一般的路上已有守望崗的志願者成群，保安與公安也在多處街口站崗，維持北京開政治大會的秩序。

今年的兩會解除閉環管理，整體管控較去年寬鬆，但北京東長安街的保安、公安仍比平常時日多上許多，街口也有武警、特警戒備。

朝陽群眾也在此時被動員，他們都穿上了紅色外套，戴上紅色帽子，別著紅色的袖套，三三兩兩成群結隊。約每一百公尺都能見到他們的身影，一同維持管制。

今年還有年紀較小的志願者加入，他們是北京東城區的「東城青年」，記者上前詢問，他們說，他們是在兩會期間，提供問路與協助服務。

另外，一些路上的行人會被隨機檢查背包與盤查。

北京進入了一年一度的全國兩會時間。除了路上戒備較平常日森嚴外，北京市公安局已發出通告，禁止一切單位在兩會期間利用無人機等「低慢小」航空器進行各類飛行活動。

進入到北京的郵件與快遞還需要進行「二次安檢」，直至兩會會議閉幕。（編輯：吳柏緯）1130302