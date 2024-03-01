海外民運人士華府閉門研討 勾勒共黨垮台後民主新中國藍圖

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（中央社台北1日電）中國年度全國政協與人大兩會即將於4日和5日揭幕，而中國海外民運人士魏京生、王丹、王軍濤等籌備，定2日至3日在華府召開國是會議，討論若中共垮台後的民主中國藍圖。

據自由亞洲電台（RFA）2月29日報導，經過海外民運人士數月籌備，將於本週末在華府舉辦，首屆國是會議的閉門研討活動。

去年中國國家主席習近平訪美出席亞太經合會（APEC）期間，當時多位海外知名民運人士曾倡議舉辦國是會議，美國聯邦眾議院「中國問題特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）表示支持。

魏京生表示，這次召開國是會議，期盼能提出一份綱領，「讓所有人知道，我們要建立一個什麼樣的民主制度，這個制度和大家利益有什麼相關，這是我們的主要目的」。

他說，這次會議主要探討中共垮台後的中國民主發展進程，無意著墨於如何推翻中共的一黨暴政，並說「現在形勢也到了，中國共產黨眼看搖搖欲墜了，中共的一黨專政要垮台，這樣才有可能開始民主的進程」。

▲中國海外民運人士魏京生受訪說明國是會議研討內容。

王丹受訪指出，「民主建國」是國是會議的最終目標，「所以，第一次會議希望勾畫出未來新的國家的一個基本藍圖，包括法律、教育、政治制度、經濟制度等等」。

他說，這次會議並不是要成立一個新的組織去推動中國民主化事業，而是提供一個開放的平台，導入全社會參與推動中國的民主進步。

另個發起人王軍濤則說，期盼國是會議有助於再建共和，並說一黨暴政的最大弊端在於社會管控過多，這次會議著重探討的內容，無論是涉及中共政權垮台後的過渡階段，還是完善民主中國，皆需制約政府權力。

他表示：「我們將來要建立的政府是有限的政府，不管採取哪一種民主政府的形式。但不管多麼多樣化，政府是有限責任，基本上不干預民間能夠運作和解決的問題，對公民權利不能進行過多干預。」（編輯：曹宇帆/謝怡璇）1130301