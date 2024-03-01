更多編輯台推薦新聞：
服務業缺工拉近薪資 兩性同酬日較112年進步4天
生活

服務業缺工拉近薪資 兩性同酬日較112年進步4天

嘉義車站第一代轉車台迄今116年 指定古蹟現地保留
文化

嘉義車站第一代轉車台迄今116年 指定古蹟現地保留

中央社團協續約 有薪家庭照顧假、產假各增1天
生活

中央社團協續約 有薪家庭照顧假、產假各增1天

埃及將引進日本「空氣造水」設備 估一天可生產16公升飲用水
科技

埃及將引進日本「空氣造水」設備 估一天可生產16公升飲用水

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
巨人交流賽明後天大巨蛋登場 6路線免費接駁、搭捷運補貼20元
首頁 / 兩岸

海外民運人士華府閉門研討 勾勒共黨垮台後民主新中國藍圖

2024/3/1 16:39（3/1 17:48 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為去年11月中國民運人士王丹（左起）、王軍濤、魏京生在舊金山發起「中國國是會議」平台，呼籲中共結束暴政、創建民主中國。（中央社檔案照片）
圖為去年11月中國民運人士王丹（左起）、王軍濤、魏京生在舊金山發起「中國國是會議」平台，呼籲中共結束暴政、創建民主中國。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北1日電）中國年度全國政協與人大兩會即將於4日和5日揭幕，而中國海外民運人士魏京生、王丹、王軍濤等籌備，定2日至3日在華府召開國是會議，討論若中共垮台後的民主中國藍圖。

據自由亞洲電台（RFA）2月29日報導，經過海外民運人士數月籌備，將於本週末在華府舉辦，首屆國是會議的閉門研討活動。

去年中國國家主席習近平訪美出席亞太經合會（APEC）期間，當時多位海外知名民運人士曾倡議舉辦國是會議，美國聯邦眾議院「中國問題特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）表示支持。

魏京生表示，這次召開國是會議，期盼能提出一份綱領，「讓所有人知道，我們要建立一個什麼樣的民主制度，這個制度和大家利益有什麼相關，這是我們的主要目的」。

他說，這次會議主要探討中共垮台後的中國民主發展進程，無意著墨於如何推翻中共的一黨暴政，並說「現在形勢也到了，中國共產黨眼看搖搖欲墜了，中共的一黨專政要垮台，這樣才有可能開始民主的進程」。

▲中國海外民運人士魏京生受訪說明國是會議研討內容。

王丹受訪指出，「民主建國」是國是會議的最終目標，「所以，第一次會議希望勾畫出未來新的國家的一個基本藍圖，包括法律、教育、政治制度、經濟制度等等」。

他說，這次會議並不是要成立一個新的組織去推動中國民主化事業，而是提供一個開放的平台，導入全社會參與推動中國的民主進步。

另個發起人王軍濤則說，期盼國是會議有助於再建共和，並說一黨暴政的最大弊端在於社會管控過多，這次會議著重探討的內容，無論是涉及中共政權垮台後的過渡階段，還是完善民主中國，皆需制約政府權力。

他表示：「我們將來要建立的政府是有限的政府，不管採取哪一種民主政府的形式。但不管多麼多樣化，政府是有限責任，基本上不干預民間能夠運作和解決的問題，對公民權利不能進行過多干預。」（編輯：曹宇帆/謝怡璇）1130301

#中國
#王丹
#王軍濤
#中共
#兩會
延伸閱讀
美學者提兩會觀察重點 對台政策有無轉變最關鍵中國兩會在即 政治局會議強調努力完成經濟目標中國資安公司安洵文件外洩 揭北京網攻台灣、監控海外社群金融時報：俄軍事機密揭核打擊情境 針對中國侵略展開演練
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.54