海外民運人士華府閉門研討 勾勒共黨垮台後民主新中國藍圖
（中央社台北1日電）中國年度全國政協與人大兩會即將於4日和5日揭幕，而中國海外民運人士魏京生、王丹、王軍濤等籌備，定2日至3日在華府召開國是會議，討論若中共垮台後的民主中國藍圖。
據自由亞洲電台（RFA）2月29日報導，經過海外民運人士數月籌備，將於本週末在華府舉辦，首屆國是會議的閉門研討活動。
去年中國國家主席習近平訪美出席亞太經合會（APEC）期間，當時多位海外知名民運人士曾倡議舉辦國是會議，美國聯邦眾議院「中國問題特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）表示支持。
魏京生表示，這次召開國是會議，期盼能提出一份綱領，「讓所有人知道，我們要建立一個什麼樣的民主制度，這個制度和大家利益有什麼相關，這是我們的主要目的」。
他說，這次會議主要探討中共垮台後的中國民主發展進程，無意著墨於如何推翻中共的一黨暴政，並說「現在形勢也到了，中國共產黨眼看搖搖欲墜了，中共的一黨專政要垮台，這樣才有可能開始民主的進程」。
第一届国是会议即将在今年人大与政协召开之前,于美国首都华盛顿地区举行.来自亚太及欧美各地的学者专家及常年支持中国民主自由的朋友们将聚集一堂,讨论如何团结起来,为建立一个全体中国人共有、共治、共享的，自由、民主、公平、正义、法治的新中国而奋斗.— Ciping Huang 黄慈萍 (@huang_ciping) February 28, 2024
以下为今天魏京生接受媒体采访时的部分回答. https://t.co/MScTRWD9iE pic.twitter.com/DdZqAQezCv
▲中國海外民運人士魏京生受訪說明國是會議研討內容。
王丹受訪指出，「民主建國」是國是會議的最終目標，「所以，第一次會議希望勾畫出未來新的國家的一個基本藍圖，包括法律、教育、政治制度、經濟制度等等」。
他說，這次會議並不是要成立一個新的組織去推動中國民主化事業，而是提供一個開放的平台，導入全社會參與推動中國的民主進步。
另個發起人王軍濤則說，期盼國是會議有助於再建共和，並說一黨暴政的最大弊端在於社會管控過多，這次會議著重探討的內容，無論是涉及中共政權垮台後的過渡階段，還是完善民主中國，皆需制約政府權力。
他表示：「我們將來要建立的政府是有限的政府，不管採取哪一種民主政府的形式。但不管多麼多樣化，政府是有限責任，基本上不干預民間能夠運作和解決的問題，對公民權利不能進行過多干預。」（編輯：曹宇帆/謝怡璇）1130301
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