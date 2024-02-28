美學者提兩會觀察重點 對台政策有無轉變最關鍵

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（中央社台北28日電）旅美中國學者鄧聿文分析，大陸漁船事件，使兩岸情勢受到影響，中國對台政策有無轉變，將是兩會重點。另外，習近平的「新質生產力」是否成為經濟政策重點，以及外交部長有無新人選，也備受矚目。

德國之聲（DW）27日刊登鄧聿文的評論文章，提出下週將登場的「兩會」，雖不及去年的重要性來得高，但近期遭逢中國經濟變化、金門漁船事件未平息，兩會仍可能因應時事，傳達重要訊息。

文章表示，兩會重點之一為習近平是否會透過參加人大台灣代表團、政協台聯界別的討論發表講話，或於人大閉幕式的講話，對台灣問題釋出新訊息。

中國今年對台工作會議，負責對台事務最高官員王滬寧的講話用詞出現明顯變化，包括對台獨的行為，從「遏止、反對」改為「打擊」；首次表示「要進一步掌握實現祖國完全統一的戰略主動」，從王滬寧的講話來看，中國在今年會提升反獨促統壓力。

鄧聿文表示，曾被中國當局批為「雙獨組合」的賴清德及蕭美琴當選為台灣下屆正副總統，加上大陸漁船事件，兩岸衝突的風險可能會提高。

此外，去年中國經濟產生變動，市場需了解中國政府是否會就經濟層面布局。因此習近平曾提出的「新質生產力」會不會列為今年中國經濟工作的重點，也是此次觀察兩會的要點。

文章敘述，習近平曾在1月底政治局的集體學習中，對「新質生產力」正式闡述。新質生產力以全要素生產率大幅提升為核心標誌，具高科技、高效能、高質量等特徵，由技術革命性突破、生產要素創新性配置、產業深度轉型升級催生。

文章分析，習近平將新質生產力提升到生產力理論的高度，也就表示中國要實現高質量發展，新質生產力就必須占主導地位。

另外，王毅是否卸任外交部長，交由劉建超或其他人選為目前中國政局的懸案之一。

現任外交部長由外辦主任王毅兼任，外辦主任為中國最高外交主管，是除習近平之外，外交政策的主要規劃、決策者。

若王毅以外交部長身分，出席各式外交活動，占用過多時間，將難以思量外交戰略及策略，可能與外辦主任身分產生衝突，因此預期王毅將卸任外交部長一職。

文章推測，任命新外長，原可於人大常委會進行，若是在兩會上進行新的人事安排，新的外交部長很有可能被同時任命為國務委員，但只表決外交部長與未有國務委員身分的國防部長董軍，可能性也不高，因此是否會於兩會進行人事變動，有待觀察。（編輯：謝怡璇/曹宇帆）1130228