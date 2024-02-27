兩會兩岸觀測 大陸「反獨」論述成焦點

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（中央社記者呂佳蓉北京27日電）中國全國兩會將於4日拉開帷幕。在觀測兩岸部分，今年民進黨總統當選人賴清德將在5月就職，大陸在兩會中的「反台獨」言論，甚至是否會修訂「反分裂國家法」成為本屆觀測訊號。

適逢賴清德即將於5月就任總統，今年兩會成為中共對台政策的重要觀察期。

有兩個值得值得留意。其一，是否會由中共總書記習近平發布涉台講話；其二，全國人大是否會在兩會期間進行反獨或促融的立法，特別是「反分裂國家法」的進一步修訂。

習近平執政11年以來，分別在2019、2016與2015年藉由兩會「下團組」期間發表涉台談話，一錘定音。這3個時間段，均出現在台灣總統大選前後，2016年更是在確定民進黨執政的背景下，由習近平親講兩岸。

當時，習近平在上海代表團參加審議時說，「我們對台大政方針是明確的、一貫的，不會因為台灣政局變化而改變」。同時，強調堅持「九二共識」政治基礎，繼續推進兩岸關係和平發展，堅決反對台獨；「兩岸同胞是命運與共的骨肉兄弟，是血濃於水的一家人」。

習近平向即將上任的蔡政府喊話，訴求較軟。今年，中共高層是否由習出馬談兩岸，或是由政協主席王滬寧講涉台言論，發表對象以及調性是軟是硬，將為觀察要點。

另一方面，從已知的陸方訊息，民進黨的正副總統當選人賴清德與蕭美琴被定調為「獨獨配」。因此，大陸官方是否會在本屆兩會期間修訂「反分裂國家法」，釋出更強的反台獨訊號，值得關注。

2005年頒布的「反分裂國家法」已長達19年未修法，這是一條在前任總書記胡錦濤時代下的產物，兩岸已物換星移，當中可能會將第8條修得更為精確，或是制定實行細則，加入「習精神」。

中共中央政治局委員、外交部長王毅在選後的1月14日，於埃及訪問時提到，「搞台獨必將受到歷史和法律嚴懲」。「法律嚴懲」之說，再度讓「反分裂國家法」的修法甚囂塵上，就算今年兩會期間未有針對「反獨」進行立法或修法，也可能在固定召開的人大常委會進行。

每年的全國人大、政協會議（全國兩會）是觀察大陸政策的重要窗口，兩岸議題也不例外。依循往例，除了上述中共高層「下團組」，前往各代表團聽取意見與討論外，會議文件即政府工作報告、外長記者會與總理記者會預計都會有涉台內容，釋出今年對台工作訊號。（編輯：吳柏緯）1130227