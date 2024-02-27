金廈水域衝突升溫 邱國正：不期望任何作戰狀況發生

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（中央社記者郭建伸台北27日電）中國海警船傳出25日執法巡查穿越金門禁止水域線，金廈水域衝突事件升溫，外界關注國防部是否武力介入。國防部長邱國正今天表示，國防部有很清楚的戰備規定，但不期望有任何作戰狀況發生。

中國官媒環球時報26日引述匿名專業人士的意見指出，25日中國海警船執法巡查穿越金門禁止水域線，這是在金門附近海域行使管轄權，這也意味著「對該海域享有主權」。

立法院今天繼續進行施政總質詢，邱國正在進入議場前接受媒體訪問，談及中國海警船穿越金門禁止水域線議題。

邱國正表示，這個狀況是海巡在處理，只要不靠近國軍地面部隊造成威脅，都是由海巡處理，國防部不會表達意見。他也說，外離島官兵和居民是同島一命相互幫忙，不希望再擴大。

媒體詢問，若禁止水域線是台灣單方面認知，是否會更複雜化。邱國正表示，不是單方面是雙方面，當初經過法律程序公告過，若有任何一方破壞、不承認，政府還是依此執行。

媒體追問，若中國海警船有過頭舉動，國防部是否不排除武力介入。邱國正表示，不期望有任何作戰狀況發生，避戰是避免戰爭，不是避開戰爭，國防部有很清楚的戰備規定，但不期望發生這種事。

媒體也詢問，軍方介入的底線為何。邱國正表示，國防部不談這個。

談及國造潛艦海鯤軍艦，邱國正表示，海鯤軍艦民國109年底開工，去年9月下水測試；包括泊港測試（HAT）及海上測試（SAT），完全按進度走。

媒體詢問，520前海鯤軍艦是否可能測試完工。邱國正表示，沒有預設哪一天完工。

此外，媒體報導邱國正520後不續任，將與總統蔡英文同進退，目前已經在打包辦公室。

邱國正表示，他看報紙才得知此事，他當軍人這麼久，不會為此臆測，軍人把本務做好，至於要去要留，都沒有討論到這些，沒有聽到通知之前，他不會有任何動作，沒有打包問題。（編輯：楊蘭軒）1130227