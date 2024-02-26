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中國海警船巡查 官媒：穿越金門禁止水域線

2024/2/26 14:52
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（中央社記者李雅雯台北26日電）中國官媒引述匿名專業人士的意見指出，25日中國海警船執法巡查穿越了金門禁止水域線，這是在金門附近海域行使管轄權，這也意味著「對該海域享有主權」。

中國海警局昨指出，福建海警組織艦艇編隊25日在金門附近海域展開執法巡查，海警艦艇採取編隊航行、識別查證、警戒護漁、喊話警告等措施，加強重點海域執法巡查，有效維護有關海域作業秩序，切實維護漁民生命財產安全。

中國官媒環球時報26日報導引述匿名專業人士的意見表示，從官方釋出中國海警船與金門的同框照片可判斷，這次中國海警巡查行動穿越了金門禁止水域線。

這名匿名專業人士提到，「『執法』這個詞通俗講就是執行國內法，也就是在金門附近海域行使管轄權，這意味著我對該海域享有主權」。

軍事專家張軍社於報導中指出，這次中國海警在金門附近海域展開執法巡查的針對性很強，突破台灣所謂的禁止、限制水域。

他說，這是一個「首次」，也是對台灣發出嚴重警告，「金門是中國的領土，金門海域是中國管轄海域，因此在國家內部執法巡查活動由海警執行」。

中國一艘載乘4人快艇14日越界闖入金門海域遭海巡人員追緝，拒檢後翻覆釀2死、2人生還。

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事件發生後，中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）17日表示，「廈金水域不存在所謂禁止、限制水域」；中國海警局隔天、18日宣布，在金廈海域展開常態化執法巡查行動。

中國海警局昨宣布福建海警組織艦艇編隊在金門附近海域展開執法巡查；中國農業農村部接著釋出「護漁」消息，強調為了維護金廈海域漁業生產秩序，福建省海洋與漁業執法總隊25日調派2艘漁政執法船艇在金廈海域展開漁業執法。（編輯：周慧盈）1130226

#中國
#中國海警局
#金門縣
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