中國加強廈金海域巡查 意在凸顯當地水域無禁區

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（中央社台北18日電）海巡署近日追緝中國越界擅闖金門海域又拒檢快艇導致2死，中國海警今天宣布將在廈金海域開展常態巡查。中國專家聲稱，中國海警的執法具「歷史意義」，是廈金海域「不存在禁止、限制水域」的印證。

環球時報今天報導，軍事專家張軍社受訪宣稱，中國海警執法的海域位處大陸近海，屬中國的領海和管轄海域，更是兩岸漁民的傳統漁場，絕非「挑事方所謂的禁止、限制水域」。

張軍社說，「中國海警在廈金海域進行的執法巡查活動，是廈金海域不存在『禁止、限制水域』的印證」。

中國現代國際關係研究院海洋戰略研究所副所長楊霄則聲稱，中國海警在廈金海域的執法沒有「禁區」，「廈金海域是國際法規定的我們的領土主權範圍內，這不存在任何問題」。

楊霄宣稱，維護秩序和安全是中國大陸海警海上執法的出發點，大陸海警的海上執法行為完全是「文明執法行為」。

然而，國防安全研究院國家安全研究所長沈明室指出，中共藉此推進「台灣海峽內海化」的宣示，這也是其為了取得未來執行灰色地帶行動或是採取軍事行動的合法性、正當性。

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國防大學政戰學院前院長余宗基說，否定廈金海域禁限制水域的存在，這是中共破壞台海現狀具體事證，過去大陸非法漁船被驅趕、被扣押的案例不少，倘若真如中共所言禁限制水域不存在，過去那些案例如何解釋。

他表示：「很明顯地，中共利用這個時機點，再度地將台海內海化藉由這個事件炒作」。中共現在內外風險夾擊，必須對外展現強硬態度，安撫國內民族主義聲音，而對台大力苛責，也是為掩飾中共官方對漁船管理不善。（編輯：曹宇帆/邱國強）1130218