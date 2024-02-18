中方否認禁限制水域 管碧玲：海巡須捍衛也充滿善意

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（中央社記者洪學廣高雄18日電）中國1艘4人快艇越界闖入金門海域翻覆釀2死，中國國台辦回應不存在禁限制水域；海委會主委管碧玲今天指出，近2個月金門民眾報案中國越界捕魚達24案，海巡必須捍衛但也充滿善意。

針對此意外，中國國台辦發言人朱鳳蓮昨天晚間透過書面稱，「台灣方面粗暴驅離大陸漁船致2名漁民遇難惡性事件，引起大陸各界強烈憤慨，嚴重傷害兩岸同胞感情」，更表示「兩岸漁民自古以來在廈金海域傳統漁場作業，根本不存在所謂『禁止、限制水域』一說，大陸方面對台灣同胞充滿善意，但對台方無視大陸漁民生命財產安全的行徑也絕不容忍」。

對此，管碧玲今天在臉書（Facebook）發布貼文強調，針對禁限制水域問題，海巡署必須守護，且從近2個月金門民眾報案中國漁船越界案件數達24案，顯示這同時也是金門鄉親的看法及需要，因為若金門鄉親認為沒有禁限制水域，怎會報案。

管碧玲指出，海巡署對中國漁（人）民同樣充滿善意，事實上，不管兩岸軍事與政治如何緊張，海巡署在海上執法與中國地區相關執法單位立場相同，在海上任何一方人民有需要時，雙方都充滿人道精神，合作保護雙方人民，對於海上人道救援需要部分，雙方更是二話不說奮勇相救。

她表示，海巡署近3年來針對中國人民就有14件救援、1件救援備便，光是統計這3年來，海巡署在海上就成功救了20人、尋獲遺體6人，出動船艦艇達93艘次，「每次出勤、每救1條人命，都是善意、都是愛，這才是事實」。

管碧玲重申，海巡署人員執法有必要，不是惡行，這次事件也會不偏不倚、大公無私接受檢察機關偵辦，台灣司法會還原真相，事件也會接受檢視；至於2名生還者也會受到應有照顧，隨著案件進度，很快可以遣返。

管碧玲強調，死者為大，除了人道撫慰，台灣風險保障制度成熟健全，政府對亡者有第三人責任險保障；台灣是重視人權的法治國家，家屬抵達後，相關權益保障都會協助。

中國1艘載有4人快艇，14日下午越界闖入金門海域，遭海巡署人員追緝，但此船拒檢蛇行翻覆釀2死。（編輯：陳仁華）1130218