立法院召委選舉 藍綠擬各提人選不禮讓民眾黨

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（中央社記者王承中、葉素萍台北18日電）立法院即將開議，各界關注藍綠是否會禮讓召委給民眾黨。民進黨團幹事長吳思瑤表示，未收到民眾黨要合作的消息，民進黨將朝自己爭取召委的方向；國民黨團人士指出，各委員會都有黨籍立委表達要擔任召委，將以黨內優先的方向處理。

第11屆立法院第1會期20日開議，根據規劃，各黨團將於22日提報各常設委員會的立委名單，29日舉行8個常設委員會的召委選舉；每個常設委員會設有召委2席，由於召委可決定該委員會議程，向來是朝野黨團的兵家必爭之地。

本屆立法院113席立委，國民黨拿下52席，是國會最大黨；民進黨有51席，而台灣民眾黨則是8席，另有2席無黨籍立委。根據朝野黨團的席次比例，藍綠可望在8個常設委員會中，各取得1席召委席次；但外界也關注，藍白、綠白是否在召委選舉有合作的可能。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤受訪表示，黨籍立委對委員會的意見已徵詢完畢，現正進行協調，希望每個委員會在專業性跟人數上都要均衡，民進黨也一直朝著自己能產出召委的方向努力。

吳思瑤指出，到目前為止，並未收到民眾黨要合作的消息，民進黨就朝自己爭取召委的方向。每個委員會約6到8位立委的布局，再看各黨端出的是何種名單，最後還有一波調整，明天的黨團會議應該會進一步討論。

吳思瑤表示，不只召委，民進黨更要在專業性上提出最好的名單，讓未來問政是高品質、攻守俱佳；今年的司法法制委員會將是重要場域，為因應有政黨提出毀憲亂政的國會改革主張，民進黨需要部署人力攻防。

另外，國民黨立法院黨團也正在針對各委員會成員與召委人選，徵詢黨籍立委的意見。國民黨團人士指出，目前徵詢的結果，各個委員會都有黨籍立委表達想要擔任召委的意向，黨團也會尊重黨籍立委的態度。

黨團人士表示，既然各委員會都有黨籍立委表達要擔任召委，就先以黨內優先的方向處理，至於跟民眾黨團的合作，未來可以在法案跟議題上合作。（編輯：林克倫）1130218