立院19日朝野協商 各黨團傾向邀陳建仁食安專案報告

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（中央社記者王承中台北18日電）台中市政府日前抽驗台糖國產梅花肉片檢出西布特羅，立法院朝野黨團明天將進行協商，各黨團目前傾向邀行政院長陳建仁率相關部會首長到立法院進行專案報告，至於時間點則待明天協商時討論。

台中市在春節前抽驗台糖國產梅花肉片檢出西布特羅，行政院啟動擴大採檢未再檢出。國民黨立法院黨團15日下午致函立法院長韓國瑜，敬請針對邀請行政院長陳建仁率同相關部會首長就「民進黨政府執政8年所造成食安問題總檢討」進行專案報告相關事宜召集朝野黨團協商。

韓國瑜16日發函給朝野黨團，擬訂於19日上午10時30分進行黨團協商。韓國瑜辦公室表示，韓國瑜接獲國民黨團來文，針對食安問題希望行政院作完整的專案報告，深表認同與肯定。

國民黨立法院黨團書記長洪孟楷今天受訪表示，食安問題全國矚目，食安不能打折，也沒有妥協的空間，國民黨團的立場就是堅持要求行政院必須要來立法院做專案報告，這也是國民黨團的底線。

至於是否20日開議當天就進行專案報告，洪孟楷指出，明天協商時會討論專案報告的時間點，當然越快越好，希望行政單位隨時做好準備。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，民進黨團一直主張食安議題用專案報告模式進行，希望能如期開議、如質監督。民進黨團也非常開放，只要能達到監督的效果，要先總質詢還是先專案報告，朝野都可以談，民進黨團沒有預設立場，也絕對以高標準來要求食安政策。

另外，民眾黨立法院黨團也透過聲明指出，食安是民眾關注且重大議題，期待透過行政院完整報告，以釐清行政機關食安把關作為。（編輯：林淑媛）1130218