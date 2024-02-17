藍促開臨時會引違憲爭議 傅崐萁：黨工誤植文書會懲處

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（中央社記者范正祥台北17日電）立法院20日開議，國民黨團要求，最快17日在立法院開議前開臨時會，邀行政院長陳建仁專案報告「西布特羅瘦肉精流入台灣」事件，引發違憲爭議。國民黨團總召傅崐萁今天表示，是黨工誤植文書，對於管理不當，會依相關規定懲處。

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傅崐萁2月7日曾召開記者會表示，國民黨團要求陳建仁必須公開道歉，而且在20日立法院開議之前，必須到立法院做食安報告，「要先做專案報告，才可以正式開議、上台」。

傅崐萁辦公室7日新聞稿也提到，「黨團要求召開臨時會」，最快17日立法院於開議前邀陳建仁向立法院專案報告「西布特羅瘦肉精流入台灣」，說明瘦肉精從哪來，並向全民公開道歉。

不過，民進黨團認為立法院常會期間不得召開臨時會，質疑傅崐萁所稱「臨時會」說法鬧烏龍。

國民黨團已於15日下午致函立法院長韓國瑜，針對邀請陳建仁率同相關部會首長就「民進黨政府執政8年所造成食安問題總檢討」進行專案報告相關事宜，召集朝野黨團協商，但國民黨團送出函文，並沒有出現「臨時會」的用詞。

對於「專案報告或臨時會」爭議，傅崐萁今天接受媒體訪問時說，因為是在憲法法定期間（會期）當中，「當然不是臨時會」。

傅崐萁表示，第10屆和第11屆立委正在交接過程，又在農曆年前、兵荒馬亂時刻，國民黨團工作成員誤植文書，對於管理不當，會依相關規定懲處。

傅崐萁說，讓民進黨抓到語病，他要向社會大眾表達歉意，也呼籲民進黨不要見獵心喜，人民健康才是最重要。

傅崐萁表示，回歸正題好好重視民生、人民健康，才是身為國會議員應該做的事，「而不是一天到晚以訛傳訛、政治操作」，踐踏人民健康最重要的議題。（編輯：林淑媛、謝佳珍）1130217