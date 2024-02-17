簽署印度移工MOU 陳建仁：本勞願意做本勞優先

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（中央社記者郭建伸台北17日電）台灣及印度簽署移工合作備忘錄（MOU）引發外界討論。行政院長陳建仁今天表示，台灣本地勞工可以做、願意做，當然以本地勞工優先，希望外界不要污名化印度勞工，這樣做反而對台灣造成不好印象。

立法院第11屆第1會期20日開議，陳建仁今天與行政院副院長鄭文燦等人赴立法院拜會韓國瑜等人，並依序拜會朝野黨團。

陳建仁赴民眾黨團拜會時，民眾黨立委林國成當面表示，目前勞工很擔憂印度移工MOU的問題，根本是「漸進式騙老百姓」，導致勞工很恐慌。

林國成指出，目前逃跑移工8萬多人都還沒解決，未來又準備引進10萬名移工，政府管理不當卻嫁禍給台灣勞工，這對台灣勞工不公平。他說，若台灣勞工可做的工作，「不要搶他們的飯碗」，希望陳建仁能定奪老百姓生存議題。

陳建仁回應，台灣本地勞工可以做、願意做，當然以本地勞工優先，但例如長照、建築、3K產業等，本地勞工投入人數較少，且根據全世界調查，各國都認為印度是高品質移工來源國，包含德國、義大利、中東、日本、韓國都跟印度簽署移工相關契約。

陳建仁表示，有些人誤會政府引進印度移工人數，但產業別都是政府自行決定，且會審慎評估。他說，希望外界不要污名化印度勞工，這樣做反而對台灣造成不好印象。

陳建仁也提到，有關勞保年金改革，還需要與3個黨團討論，盼能達成可長可久的方案，給勞工最好保障。

此外，民眾黨立委張啟楷則建議，有關國家通訊傳播委員會（NCC）的人事案，他要拜託陳建仁提名專業中立的人選，找回NCC的獨立專業，這也攸關陳建仁最後的歷史定位。

陳建仁表示，目前預計4月30日前提名，7月行使同意權，會審慎考慮NCC委員人選並維持媒體言論自由。（編輯：林淑媛）1130217