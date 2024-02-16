台旅客遭丟包 民眾黨立委要求加強旅行社評鑑預警

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（中央社記者郭建伸台北16日電）台灣旅客在越南富國島遭丟包，民眾黨立委林國成、麥玉珍、張啟楷今天舉行協調會，除聽取業者陳述意見，要求觀光署積極協助受害旅客求償，並加強旅行社評鑑制度與預警機制，提供消費者更公開透明的選擇資訊。

數百名台灣旅客10日抵達富國島展開旅遊行程，未料負責台灣組團的美加國際旅行社（年代旅遊）與地接社越南WInnER國際旅行社間發生付款糾紛，導致旅客在富國島被丟包。

林國成、麥玉珍與張啟楷今天上午針對台灣旅客在富國島遭丟包事件舉行協調會，會後發布新聞稿。

林國成指出，國際普遍對台灣觀光有信心，如今發生丟包情事，對台灣的觀光旅遊業是重大恥辱，事情既然已經發生，必須盡速解決，要求觀光署說明目前狀況以及未來如何確保消費者權益，並提出法規、人力檢討，以便防患未然。

麥玉珍說，農曆春節出團旅遊卻敗興而歸，沒人希望碰到這種事，觀光發展是各國經濟來源。她希望觀光署能夠協助與越南政府和當地台商協調，整件事由誰負責以及後續該如何處理，觀光署應明確回覆。

出席台灣旅客富國島遭丟包事件協調會的觀光署旅行業組長湯文琦表示，事件發生後，觀光署便與品保協會以及駐越南代表處合作，協助民眾安全返台，目前觀光署除主動調查，由品保協會成立專案窗口受理消費糾紛外，正待業者回覆陳述意見，最重裁處「勒令停業」處分。

湯文琦表示，其他違反旅行業條例事項也會一一裁處，若業者承接其他旅客業務，停業處分後就必須轉給其他旅行業者或退費，至於後續的賠償可由履約保險給付消費者。

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湯文琦指出，現行的「合約履約保險額度」是多年前所訂，隨著消費物價指數上漲，近年來團費越拉越高，業界確實有調高保險額度的需求，未來觀光署也將研擬提出修法，至於爭議旅行社會透過官網公告，未來將會在旺季前加強宣導。

民眾黨立委指出，協調會達成3項共識，第一是觀光署需盡速釐清事件的責任歸屬、裁罰與確認賠償進度；其次是未來的旅遊業者評鑑制度要有「拔尖推薦」，並精進對消費者的預警功能；第3則是消費者與旅遊從業人員的相關保障，並調整履約保證保險額度。（編輯：蘇志宗）1130216