年代旅遊富國島團遭禁 團員仍登機：當作自由行返台再求償

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（中央社記者葉臻桃園機場16日電）觀光署要求年代旅遊今天的富國島團禁止出團，但仍有團員照常出境。團員說，已被知會沒有食宿及接應，但團費都付了，就當自由行，會有當地導遊協助，回台後再向旅行社求償。

美加國際旅行社（年代旅遊）富國島團部分旅客春節期間遭丟包，觀光署旅行業組長湯文琦接受中央社記者訪問表示，觀光署只是禁年代旅遊今天富國島團，因出團旅行社仍舊未給付越南地接社費用，觀光署擔心旅客再遭丟包。

桃園國際機場今天飛往富國島的班機僅有2班，分別是下午2時的越捷航空及下午2時40分的星宇航空。年代旅遊富國島團遭禁消息出來時，越捷航空的旅客因年代旅遊未付機票錢，並未登機；星宇航空的旅客因年代旅遊有付機票錢，團員當時在等待登機，現已起飛。

據了解，搭乘星宇航空的旅客中，有16人是報名年代旅遊富國島團。

團員登機前接受媒體訪問時表示，團員今天有逐一接獲觀光署通知因年代旅遊在當地的食宿沒有付錢，因此他們出團到當地不會有接應、也沒有食宿，希望他們不要出團。

團員說，她帶2個小孩出遊，當然會擔心到了當地的吃住問題，其他團員昨晚也都在關注這件事，也有預想狀況，今天出發前也有與原本的領隊接應，領隊雖然因為年代旅遊沒錢、最後沒有與年代旅遊簽約，但有幫他們聯繫當地熟識的導遊，在當地的前3天可以幫忙帶團，所以他們到當地後也會先與對方聯絡。

另一名團員表示，每人團費大約新台幣4萬元，錢都已經付了，所以還是會照常出發，「旅行社這邊，我們應該也拿不回全部的團費了」，但就當作自由行，出遊東南亞國家應該也不用太緊張。

團員指出，回台後一定會向旅行社求償，但這些都是後續問題；至於到當地是否會有不方便、額外的費用等，就順其自然，保持樂觀良好的心情出國。（編輯：戴光育）1130216

交通部觀光署要求年代旅遊16日的富國島團禁止出團，桃園國際機場16日飛富國島班機僅有2班，分別是越捷航空和星宇航空。消息出來時，越捷航空旅客因年代旅遊未付機票錢，並未登機；星宇航空旅客因年代旅遊有付機票錢，在等待登機、現已起飛。圖為星宇航空往富國島班機登機情形。中央社記者葉臻攝 113年2月16日