觀光署啟動修法 擬對旅行業提高違規罰則
2024/2/17 18:41（2/17 19:12 更新）
（中央社記者汪淑芬台北17日電）交通部觀光署昨天及今天分別對丟包旅客的年代旅遊，祭出停業3個月及裁罰新台幣81萬元。觀光署長周永暉今天在記者會表示，已啟動修法，擬對旅行業提高違規罰則。
周永暉說，發展觀光條例對違規業者的處分太輕，應該要與時俱進，針對違規項目，調高處罰額度，擬提高1.2倍至2倍，觀光署法規會已討論中，相關草案最快預計今年上半年出爐。
另外，觀光署將檢討修正旅行業管理規則，觀光署旅行業組組長湯文琦說，因現在出國團費都調漲，旅行社履約保證保險最低投保金額也考慮調高，但這會加重業者的負擔，還需跟業者討論。
根據觀光署提供的資訊，目前甲種旅行社的履約保證保險投保金額是新台幣2000萬元，但旅行社若有加入中華民國旅行業品質保障協會，投保金額可降為500萬元。（編輯：李亨山）1130217
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