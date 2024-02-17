年代旅遊富國島丟包案 消費者3/18前可向品保協會申請理賠

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（中央社記者劉建邦台北17日電）台北市法務局表示，美加國際旅行社（年代旅遊）春節期間發生越南富國島事件影響旅客消費權益，消保官提醒消費者3月18日前儘速向旅行業品保協會提出申訴及申請理賠。

年代旅遊於春節期間在越南富國島丟包旅客，交通部觀光署昨天勒令其停業3個月。中華民國旅行業品質保障協會15日起受理旅客申訴，昨天決議取消美加國際旅行社的會員資格。

台北市法務局今天發布新聞資料指出，現行國內旅行業者依規定須投保旅行業履約保證保險，並繳納旅行業營業保證金給品保協會，當業者發生財務問題，導致旅客無法完成旅遊活動時，不管是否已出團，受害者均可透過品保協會請求理賠。

台北市政府簡任消保官龔千雅說，品保協會已公告取消美加旅行社會員資格，已出團發生旅遊糾紛或已繳團費尚未出團消費者，可把握30天期限，在3月18日前（以郵戳為憑）向品保協會提出申請，逾期不受理。

消保官表示，消費者可至品保協會官方網站下載「品保協會申訴表_美加國際」，填妥後併同繳款證明，如三聯單或刷卡單或匯款單，擇一即可，以及契約書、旅行社開立代收轉付收據，若有額外付款可附外站付款單據等資料，備妥資料後郵寄至品保協會，後續由保險公司審查通知理賠等結果。

法務局指出，若消費者有其他消費疑義，可撥消費者服務專線1950或市民熱線1999轉7812詢問，將提供消費諮詢及協助申訴，維護消費者權益。（編輯：李錫璋）1130217