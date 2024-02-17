年代旅遊遭停業後續理賠 觀光署下午說明

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（中央社記者汪淑芬台北17日電）美加國際旅行社（年代旅遊）於春節期間在越南富國島丟包旅客，交通部觀光署昨天已勒令其停業3個月。有關後續爭議處理及理賠，觀光署今天下午將召開記者會說明。

觀光署今天上午通知媒體，2月16日已勒令美加國際旅行社停止經營旅行業業務，為維護消費者權益，協請中華民國旅行業品質保障協會協助消費者辦理消費爭議申訴及理賠，下午4時，在觀光署詳細說明相關措施及作法。

根據觀光署昨天提供的資訊，年代旅遊目前接團到4月，近430人，因觀光署已做停業的裁處，旅行社除必須將團費全部退回，還應賠償旅客，已繳費旅客也可與年代旅遊約定，轉由其他旅行社出團。

年代旅遊辦理赴越南富國島旅行團，因旅行社積欠越南當地地接旅行社團費款項，造成部分地接社不接待旅客糾紛，陸續影響292名旅客，不少旅客還得自行付款繼續行程。

品保協會15日起已受理旅客申訴，昨天也決議取消美加國際旅行社的會員資格。（編輯：陳政偉）1130217