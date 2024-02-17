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富國島丟包旅客 品保協會：年代旅遊林大鈞聲明無法賠償

2024/2/17 15:44（2/17 16:13 更新）
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富國島旅遊丟包風波，年代旅遊總經理林大鈞12日出面表示年代旅遊財務並無狀況。中央社記者陳怡璇攝 113年2月12日
富國島旅遊丟包風波，年代旅遊總經理林大鈞12日出面表示年代旅遊財務並無狀況。中央社記者陳怡璇攝 113年2月12日
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（中央社記者汪淑芬台北17日電）美加國際旅行社（年代旅遊）於春節期間，在越南富國島丟包旅客，交通部觀光署昨已勒令停業3個月。品保協會今天證實已收到年代旅遊負責人林大鈞聲明，坦言無法負賠償責任。

林大鈞的聲明指出，美加國際旅行社因財務困難，無法對旅客負起賠償責任及出團責任。

觀光署將於下午4時舉行記者會，說明相關後續爭議處理及理賠作法。

觀光署分別於13日及15日，指派稽查人員前往年代旅遊查處，發現公司財務業務異常，對外積欠債務新台幣千萬餘元，且辦理赴越南富國島旅行團因地接社未予接待致旅客權益受損，美加旅行社積欠團費，財務顯有困難，已無法提供履約服務，且損害旅客權益，昨天勒令停業3個月。

中華民國旅行業品質保障協會15日起已開始受理旅客申訴，昨晚也決議取消美加國際旅行社的會員資格。

年代旅遊辦理赴越南富國島旅行團，因旅行社積欠越南當地地接旅行社團費款項，造成部分地接社不接待旅客糾紛，陸續影響292名旅客，不少旅客還得自行付款繼續行程。

根據觀光署昨天提供的訊息，年代旅遊目前接團到4月，近430人，因已勒令停業，年代旅遊除必須將團費全部退回，還應賠償旅客，已繳費旅客也可與年代旅遊約定，轉由其他旅行社出團。（編輯：李亨山）1130217

#林大鈞
#交通部觀光署
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