年代旅遊未補足保證金 觀光署5日撤照

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（中央社記者余曉涵台北4日電）交通部觀光署日前勒令年代旅遊停業3個月，並要求補足新台幣150萬元旅行業保證金。觀光署今天指出，由於負責人林大鈞下午仍未補足保證金，因此明天將正式發文撤照。

年代旅遊（美加國際旅行社）因與地接社有財務糾紛，春節在越南富國島丟包292名旅客，觀光署調查發現年代旅遊對外積欠債務逾新台幣千萬元，為防事態擴大，2月16日起勒令停業3個月，中華民國旅行業品質保障協會當天也公告取消年代旅遊會員資格。

依「旅行業管理規則」規定，年代旅遊已遭品保取消資格，依規定必須向觀光署補足甲種旅行社150萬元保證金，否則將被撤銷旅行業執照。

觀光署今天下午表示，林大鈞仍未繳交積欠的保證金，因此將在明天正式發文撤照，林大鈞5年內依法也不得再擔任旅行社的負責人。

觀光署指出，針對年代旅遊春節丟包旅客總共裁罰3次，共146萬元，若未繳交罰鍰就會送交強制執行。

根據品保協會統計，至今已收到上百件年代旅遊旅客申訴案，提醒受影響的旅客18日前向品保協會申訴。（編輯：管中維）1130304