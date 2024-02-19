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富國島旅遊團遭丟包
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富國島旅遊團遭丟包1/35
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年代旅遊富國島丟包旅客涉詐欺 北檢分案調查

2024/2/19 11:39（2/19 11:44 更新）
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富國島旅遊丟包風波，年代旅遊總經理林大鈞12日出面說明。中央社記者陳怡璇攝 113年2月12日
富國島旅遊丟包風波，年代旅遊總經理林大鈞12日出面說明。中央社記者陳怡璇攝 113年2月12日
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（中央社記者劉世怡台北19日電）年代旅遊於春節期間在越南富國島丟包旅客，觀光署祭出停業及裁罰，年代旅遊負責人林大鈞聲明，坦言無法負賠償責任。台北地檢署今天證實，主動分他字案調查，案由為詐欺。

年代旅遊（美加國際旅行社）辦理赴越南富國島旅行團，因旅行社積欠越南當地地接旅行社團費款項，造成部分地接社不接待旅客糾紛，陸續影響292名旅客，不少旅客還得自行付款繼續行程。

年代旅遊發布聲明，除解釋整起事件始末，也允諾將全權負責旅客善後及損失，並將提告越南旅行社。但後來品保協會證實已收到年代旅遊負責人林大鈞聲明，坦言無法負賠償責任。

品保協會理事長張永成表示，年代旅遊是蓄意詐欺，品保協會願替旅客集體訴訟。觀光署勒令旅行社停業3個月及公布4項違法事實，並裁罰新台幣81萬元。（編輯：張銘坤）1130219

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