年代旅遊丟包旅客 履約保證保險理賠分配須等2年

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（中央社記者謝方娪台北5日電）年代旅遊春節在富國島丟包旅客，承保履約保證保險的旺旺友聯產險說明，此次事件影響旅客人數眾多，整體損失總額初估已遠超年代旅遊投保保額，為確保所有旅客均能獲得合理賠款，理賠分配款項須待2026年2月16日確認。

年代旅遊（美加國際旅行社）春節期間在富國島丟包旅客，交通部觀光署日前勒令停業3個月，今天再處分撤銷旅行業執照，並催繳新台幣146萬元罰鍰。

年代旅遊向旺旺友聯產險投保新台幣1000萬元的旅行業履約保證保險，旺旺友聯產險今天表示，已收到相當多旅客來電詢問並送件申請理賠，絕無拒絕收件情形；因年代旅遊權益受損的旅客，申請保險理賠必須注意5件事。

第一，此次具有申請理賠資格的旅客，須屬出發日期在2024年1月11日起至2025年1月10日間者，並是由年代旅遊安排行程的個別旅遊旅客及團體旅遊旅客，另必須無法從年代旅遊獲得全部或部份款項賠償。

第二，旺旺友聯產險說明，若出發日期不在前項期間者，或僅由年代旅遊代訂機票、酒店（俗稱機加酒），或已由年代旅遊獲得全部款項賠償者，無法申請此次理賠。

第三，符合理賠申請資格的旅客，除了可依品保協會公告的申訴期間內辦理申訴，同時請將「旅行業履約保證保險理賠申請書」及相關所需單據等正本寄送旺旺友聯產險，以利加速保險審查。

第四，旺旺友聯產險指出，旅客相當關心何時能獲得保險理賠，但因此次事件影響旅客人數眾多，整體損失總額初估已遠遠超過年代旅遊所投保的保險金額，因此所有旅客理賠金須依實際損失與保險金額比例分配。

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為確保所有旅客均能獲得合理賠款，依保險法第65條規定，旅客得向保險公司申請理賠期限長達2年，最晚申請受理日為2026年2月15日。因此，旺旺友聯產險表示，相關理賠分配款項必須等到2026年2月16日方能確認，此為公司無法即刻理算且給付賠款的原因，請旅客見諒。

第五，針對最終未能獲得足額賠償部份，旺旺友聯產險建議旅客後續可逕洽品保協會諮詢，以確保自身權益。（編輯：陳正健）1130305